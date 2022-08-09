Как улучшить мобильную связь при помощи WiFi-роутера?

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Эксперт билайна Алексей Верещагин рассказал, как с помощью домашнего WiFi-роутера или публичной WiFi-точки можно решить проблему слабого сотового сигнала. Главное – включить нужную опцию в своем телефоне.

Речь идет об относительно новой технологии VoWiFi (Voice Over WiFi*), которая с апреля доступна для абонентов билайна на всей территории Самарской области. К главным достоинствам этой технологии можно отнести доступность голосовых вызовов в хорошем качестве там, где есть уверенный сигнал WiFi, а доступность сотовой сети – хуже (например, подвальные помещения высотных зданий или цокольные этажи). Кроме того, с помощью VoWiFi абоненты могут звонить в роуминге по тарифам домашней сети, что очень привлекательно.

Для того, чтобы звонки по VoWiFi стали доступны, абоненту необходимо:

- иметь телефон с поддержкой как WiFi, так и технологии VoWiFi;

- самостоятельно включить функцию голосовых вызовов по WiFi в меню телефона;

- находиться в зоне покрытия WiFi сети (если сеть с авторизацией, то пройти её) и при этом плохой доступности сотовых сетей.

Большинство телефонов индицируют на экране, что аппарат зарегистрирован в VoWiFi как до вызова, так и во время звонка. Тарификация голосовых вызовов по VoWiFi не будет отличаться от других звонков в домашней сети, и, если всё хорошо, то абонент должен перестать замечать в повседневной жизни, через какую технологию идет вызов.

Есть еще один способ улучшить сотовый сигнал: изменить диапазон работы домашнего WiFi-роутера. Как правило, большинство роутеров работают в диапазоне 2,5 Ггц, что достаточно сильно «загружает» эту частоту. Поэтому жители многоквартирных домов, где несколько роутеров располагаются на одном этаже, могут замечать падение скоростей или слышать звуковые искажения во время видеоконференцсвязи. В этом случае можно попробовать переключиться на диапазон 5 Ггц.

* голос через Wi-Fi

Фото: билайн