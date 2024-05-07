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Как оставаться на связи при нуле — 5 лайфхаков от билайна

7 мая 2024 10:16
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Как оставаться на связи при нуле — 5 лайфхаков от билайна

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Мобильная связь стала неотъемлемой частью нашей жизни. Она не только связывает нас с близкими, но и позволяет пользоваться цифровыми сервисами, не потеряться в незнакомом городе, следить за банковскими счетами и многое другое. Трудно предугадать, в какой ситуации вас может застать нулевой баланс. Однако произойти это может в самый неподходящий момент.

Быть на связи — значит быть в безопасности! Пользуйтесь мессенджерами, картами и звони близким с возможностями билайна при нуле. Рассказываем о пяти сервисах оператора, с которыми отрицательный баланс больше не помеха для общения с родными и близкими. Управлять услугами связи очень просто — в мобильном приложении билайн, а отправить запрос и подключить большинство из них можно даже на кнопочном телефоне, с помощью коротких команд.

1. «Поддержка при нуле». Бесплатный сервис билайна дает возможность оставаться на связи до конца дня, если на балансе закончились деньги и номер заблокирован. Услуга подключается один раз при положительном балансе и далее активируется автоматически, когда деньги кончаются. Сервис позволяет звонить на номера билайна, переписываться с близкими в популярных мессенджерах и пользоваться картами в онлайн-режиме. С «Поддержкой при нуле» даже блокировка номера не застанет вас врасплох.

2. «Доверительный платеж». Это пополнение баланса на три дня. Если у вас нет возможности своевременно пополнить счет телефона, билайн это сделает за вас. Клиенту достаточно отправить запрос в приложении или ввести короткую команду. Оператор проанализирует ваш тариф, историю расходов и рассчитает оптимальную сумму. 

3. «Позвони мне». Все просто — отправь близкому запрос и сообщи, что ты ждешь его звонка. Это бесплатно! После отправки запроса абонент получит SMS с просьбой перезвонить, а вам придёт уведомление о том, что запрос успешно доставлен. В сутки можно отправить до 10 таких запросов.

4. «Пополни мой счет». Бывают ситуации, когда нет возможности положить деньги на телефон самостоятельно и выручить может только близкий. Бесплатный сервис от билайна позволяет отправить запрос с просьбой пополнить баланс. Абонент получит SMS со стандартным текстом: «Этот абонент просит Вас пополнить его счёт». В сутки можно отправить до пяти таких запросов.

5. «Звонок за счет собеседника». Позвоните за счёт того, с кем хотите связаться, даже если для дозвона у вас недостаточно средств на счёте. Сделать это можно в том числе и из-за границы. Осуществите запрос, дождитесь соединения и, если вызываемый абонент согласится принять звонок за свой счёт, вы сможете начать разговор.

Подробнее обо всех возможностях при нуле — на сайте билайна.

билайн заботится о безопасности своих клиентов, чтобы они оставались на связи даже при нулевом балансе!

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото: ru.freepik.com

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