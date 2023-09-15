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Как билайн бизнес всего за две недели создал сеть для 245 магазинов

15 сентября 2023 12:14
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Как билайн бизнес всего за две недели создал сеть для 245 магазинов

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Рассказываем о нестандартном кейсе, когда доступ в интернет и к корпоративной сети был построен на основе мобильной связи.

За последние полтора года на российском рынке розничной торговли произошло много событий: ушли старые и пришли новые бренды, изменились цепочки поставок, перераспределились рыночные доли игроков. Торговые сети меняли названия и владельцев, на месте одних магазинов открывались другие. Неизменным оставалось одно: чтобы торговые точки могли эффективно работать, нужная связь — доступ в интернет, корпоративная сеть и телефония. С запросом именно на эти услуги в билайн бизнес обратился один из крупных ритейлеров, работающий в сфере продажи одежды. За две недели нужно было подключить связь на 245 торговых точках по всей России.

Когда кабель не выход

Провести в каждую торговую точку проводной интернет от одного провайдера было невозможно по разным причинам, а договариваться с разными поставщиками услуг связи — долго и невыгодно для заказчика. Поэтому команда билайн бизнеса предложила нестандартное решение — организовать связь с использованием MultiSim-оборудования (Мультисим-оборудования).

MultiSim — это устройство, которое использует две или четыре сим-карты разных операторов для создания резервируемого фиксированного интернет-канала. Решение постоянно отслеживает качественные параметры и автоматически переключается на самый лучший радиоканал, что обеспечивает стабильную работу сети. При этом заказчику не нужно заключать отдельные договоры и оплачивать несколько счетов: всё взаимодействие происходит в формате «одного окна» через личный кабинет билайн бизнеса.

В магазинах ритейлера использовался вариант MultiSim Резервирование с двумя сим-картами. Для основного канала были выбраны сим-карты билайна, для резервного — сим-карты других операторов в зависимости от качества покрытия в каждой торговой точке.

Специалисты билайн бизнеса настроили корпоративную сеть, подключили к ней необходимые информационные системы и оборудование, установленное в торговых точках: принтеры, сканеры штрихкодов, платёжные терминалы и др.

Облачная связь без дополнительных телефонов

Чтобы обеспечить несколько сотен магазинов централизованной телефонией и не усложнять архитектуру решения, команда билайн бизнеса предложила использовать MultiSim-маршрутизаторы не только для доступа к сетям передачи данных, но и для голосовой связи.

К MultiSim-устройствам подсоединили дополнительное оборудование — голосовые шлюзы. В результате заказчик смог использовать аналоговые телефоны, которые уже были в магазинах, для подключения к Облачной АТС от билайна.

Предварительная настройка ОАТС заняла всего 12 часов. Были заведены 386 абонентов, настроены все голосовые меню, а также маршрутизация вызовов.

«Это был самый интенсивный проект по соотношению количества включений на промежуток времени: мы подключали к сети до 100 магазинов в неделю, причём по нестандартной схеме. Всё получилось благодаря активной и слаженной работе всех подразделений. Это один из тех ключевых проектов, которые не только успешно решают задачи клиента, но и значительно расширяют наши возможности применения новых решений в самых разных ситуациях», — Сергей Цаун, руководитель департамента продуктов передачи данных ПАО «ВымпелКом»

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Фото: ru.freepik.com

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