Я нашел ошибку
Главные новости:
Область достигла плановых показателей по заготовке желудей объемом более шести тонн.
Первая в ПФО: Самарская область выполнила план по сбору семян дуба
Аудиобейджи билайна прошли пилотирование в нескольких медицинских учреждениях, многофункциональных центрах и других организациях.
Как аудиобейджи билайна меняют обслуживание в поликлиниках, МФЦ и других организациях
Водитель не пострадал. 
В Волжском районе под колесами автомобиля погиб лось
гостей агрополигона «Приволжье» ждут встречи с экспертами в рамках деловой программы и экскурсионные маршруты
Гостей агрополигона «Приволжье» ждут встречи с экспертами в рамках деловой программы и экскурсионные маршруты
Объем денежных переводов физлиц из России в ряд соседних стран резко сократился
Объем денежных переводов физлиц из России в ряд соседних стран резко сократился
Поволжье стало привлекать больше туристов
Поволжье стало привлекать больше туристов
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Из Москвы в Самару самолеты стали летать чаще
Из Москвы в Самару самолеты стали летать чаще
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.5
0.26
EUR 101.98
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Как аудиобейджи билайна меняют обслуживание в поликлиниках, МФЦ и других организациях

28 сентября 2023 14:23
62
Аудиобейджи билайна прошли пилотирование в нескольких медицинских учреждениях, многофункциональных центрах и других организациях.

erid: LatgC3HsD

Рассказываем о технологиях, которые помогают анализировать общение сотрудников государственных учреждений с населением.

В два раза сократилось число жалоб на неэтичность сотрудников, информировать о вакцинации и диспансеризации стали на 17% чаще, конфликтные ситуации с посетителями стали возникать значительно реже — такие отзывы приходят от заказчиков об использовании возможностей аудиобейджей билайн бизнеса[1].

Чётко по записи

Сотни тысяч россиян ежедневно приходят в разные государственные организации — от поликлиник и налоговых инспекций до многофункциональных центров и отделений ГИБДД. Так, по данным Росстата в 2021 году, было зарегистрировано более 1,4 млрд посещений врачей, а по сообщению ТАСС, в московские центры «Мои документы» ежедневно обращаются более 70 тысяч человек.

В каждом учреждении обычно есть утверждённые стандарты обслуживания, например, что должен и не должен говорить сотрудник в определённой ситуации, сколько времени отводится на обслуживание одного посетителя, как действовать в сложных ситуациях и т.д. Но контролировать, что происходит около заветного «окошка» или как общается консультант, который ходит по залу, до недавнего времени было сложно. 

Чтобы технологии могли распознавать и анализировать человеческую речь, нужна аудиозапись высокого качества. В государственных учреждениях обычно нет условий, чтобы это обеспечить: как правило, в приёмных достаточно шумно. Поэтому даже если в случае конфликта запись разговора ведёт сам посетитель, разобрать её, чтобы проанализировать ситуацию, будет достаточно сложно.

билайн предлагает удобное решение с использованием аудиобейджей[2]. Это небольшое устройство с виду почти не отличается от классического бейджа с именем сотрудника и в то же время позволяет получать качественную запись речи: неважно, сидит человек в тихом кабинете или консультирует в шумном зале.

Как это работает

Всё начинается с записи, которая включается автоматически, когда сотрудник надевает аудиобейдж[3]. Встроенная память устройства может хранить около 16 ГБ информации. Запись хранится в зашифрованном виде. 

Далее запись попадает на сервер хранения и обработки данных — билайна или заказчика. Здесь умные алгоритмы удаляют из записи тишину, когда сотрудник молчал, усиливают его голос на отрезках, где была речь, выполняют шумоподавление и расшифровывают аудиофайл в текст[4].

На следующем этапе алгоритм ищет в текстовой транскрипции соответствие заданным параметрам, например, стандартам компании при общении с посетителями. Система может распознать, например, как часто сотрудник уточняет цель визита, спрашивает, остались ли вопросы, использует вежливые или, наоборот, недопустимые выражения, выполняет правила завершения контакта и т.д.

В итоге в личном кабинете можно проанализировать работу отдельных сотрудников, подразделения, целого офиса или, допустим, поликлиники за разные периоды и с множеством динамических показателей. Доступ в систему с аналитикой получают только зарегистрированные пользователи — по уникальному логину и паролю или с применением двухфакторной идентификации.

Когда все в выигрыше

Аудиобейджи билайна прошли пилотирование в нескольких медицинских учреждениях, многофункциональных центрах и других организациях. Так, в пилотном отделении пенсионного фонда сотрудники стали на 25% чаще рассказывать посетителям о цифровых сервисах. А в одной из поликлиник в рамках обратной связи рассказали, что врачи стали чувствовать себя в большей безопасности: использование аудиобейджей снизило количество конфликтных ситуаций.

«Сегодня технологии билайна используются как в небольших, так и в федеральных проектах на более 2500 аудиобейджей и микрофонов. Благодаря высокому качеству записи и продвинутым алгоритмам мы можем осуществлять распознавание не менее 90% речи. Кроме того, у нас есть гибридные модели, которые могут работать одновременно с несколькими языками, например, русским и татарским или русским и казахским, что расширяет возможности использования», — комментирует Юрий Панов, руководитель по развитию продукта ПАО «ВымпелКом».

Аудиобейджи показали себя как эффективный инструмент для повышения показателей обслуживания и мониторинга соблюдения стандартов речи в самых разных организациях. В ближайшее время планируется масштабирование применения устройств и технологий в государственных учреждениях.

[1] Здесь и далее эффективность рассчитана на основе данных, предоставленных клиентами билайн по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, билайн не гарантирует достижение указанных результатов.

[2] С условиями оказания упомянутых в тексте услуг билайн, а также с ограничениями и требованиями к ним можно ознакомиться на сайте www.beeline.ru.

[3] Клиент самостоятельно уведомляет посетителей о ведении аудиозаписи в местах функционирования оборудования и при необходимости собирает согласие на обработку данных.

[4] билайн не осуществляет аналитику аудиозаписей, а предоставляет доступ к партнерскому сервису или программному обеспечению, позволяющему реализовать указанный функционал клиенту. Оценка категорий данных не осуществляется. Клиент гарантирует, что анализ аудиозаписей не противоречит законодательству РФ и осуществляется только при наличии у клиента правовых оснований на соответствующую обработку.

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru

 

Фото:  freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Куйбышевском районе Самары готовятся к открытию новой поликлиники
28 сентября 2023  11:55
В Куйбышевском районе Самары готовятся к открытию новой поликлиники
170
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
27 сентября 2023  10:57
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
310
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
27 сентября 2023  10:53
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
332
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
26 сентября 2023  14:02
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
573
Самарцам начали навязывать ненужные услуги по поверке счётчиков
26 сентября 2023  13:29
Самарцам начали навязывать ненужные услуги по поверке счётчиков
999
Весь список