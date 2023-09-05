Качает не воду, а гигабайты: пять неожиданных мест для установки базовых станций билайна

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Мобильная связь необходима всегда и везде, а для этого где-то неподалёку от абонента должна быть базовая станция. Однако земля, на которой необходимо разместить оборудование, принадлежит разным собственникам. Например, при строительстве жилых районов часто не учитывают необходимость построить «вышку» связи для покрытия сетью новых домов. Найти подходящее место, договориться с собственником земли, установить и настроить базовую станцию – задача оператора сотовой связи. Возможности для размещения оборудования могут быть разными, при этом качество покрытия должно оставаться одинаково высоким. Поэтому технические специалисты билайна придумывают нестандартные решения и используют необычные объекты для установки базовых станций.

Водонапорная башня, качающая не воду, а гигабайты

Благодаря этой базовой станции, 4G (Джи) доступен отдыхающим на первом российском курорте «Марциальные воды» в Карелии, и фотографии из отпуска улетают в соцсети за секунды. Курорт основал Петр I в 1719 году на месте обнаруженных на болоте Равдосуо железистых минеральных источников. Здесь специалисты оператора столкнулись с задачей обеспечить сигналом сотовой связи все базы отдыха в округе, сохранив исторический ансамбль. Для этого оборудование должно находиться на возвышенности. Поэтому базовую станцию решили установить на самом высоком сооружении – водонапорной башне, которая уже не функционирует. Антенны расположили на трубостойках рядом с большим баком для воды, сохранив в целости оборудование самой башни.