Россиянам рассказали о народных приметах на 19 августа.
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Он быстрее всех других специалистов подключил и настроил электропривод AUMA.
Специалист «РКС-Самара» поставил новый производственный рекорд
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки.
Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией «Т Плюс»
Фигурант в нежилом помещении, расположенном Советском районе города Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.
Самарец за незаконную игорную деятельность ответит перед судом
Ветеранов и работников авиации поздравили с профессиональным праздником.
В Самаре отметили День Воздушного Флота России
Выставка называется «Пограничное состояние» потому, что, оказавшись на ней, каждый волен самостоятельно решать, где проходят границы и как их определять.
«Пограничное состояние»: в СОУНБ откроется выставка Татьяны Казаковой и Егора Ельцова
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Кабель снова в топе: «билайн бизнес» фиксирует рост спроса на проводной интернет

19 августа 2025 11:45
141
Пик заявок на подключение пришелся на июнь — число заявок выросло на 39% в сравнении с предыдущим месяцем.

Erid 2VSb5wa42CR

Аналитика «билайн бизнес» выявила рост интереса к фиксированному интернету: у малого бизнеса рост пользования проводным интернетом в период с марта по июнь 2025 вырос на 23% относительно того же периода прошлого года. 

Пик заявок на подключение пришелся на июнь — число заявок выросло на 39% в сравнении с предыдущим месяцем.

Преимущества фиксированного интернета:

- Работа продолжается вне зависимости от состояния мобильной сети: функционируют системы работы с клиентами, телефония и документооборот;
- Независимость от расположения вышки мобильной связи;
- Высокая скорость и надежность подключения обеспечивает работу облачных систем, видеосвязи и электронной торговли.

«Билайн бизнес» предоставляет услуги фиксированного интернета и остается надежным партнером для своих клиентов, благодаря отказоустойчивости подключения, повышенной безопасности сети, а также высокому уровню клиентского сервиса.

Так, клиентам доступна Онлайн-витрина, которая позволяет проверить возможность подключения проводного интернета в определенной локации, получить коммерческое предложение, договор оказания услуг и оформить заявку на подключение без обращения в офис. В Онлайн-витрине доступен выбор тарифа, а также опция доставки документов курьером или в электронном виде. После оформления всех документов клиент может выбрать удобное время визита монтажников, после чего его подключат к ближайшему узлу на магистральной сети. Если такой сети рядом нет, «билайн бизнес» проложит кабель, купит и установит оборудование.

Также стоит отметить широкий функционал Управляемого Wi-Fi. Помимо эффективной организации гостевой сети, услуга включает в себя личный кабинет, в котором есть детальная аналитика подключений к интернету и реклама прямо на экране авторизации пользователя с большим набором опций.

Этот инструмент особенно подходит заведениям, где нужна организация гостевого Wi-Fi: общественным пространствам, торговым центрам, гостиницам, транспортным компаниям, кафе и ресторанам. Наличие Wi-Fi не только позволит клиентам оставаться на связи, но и повысит их лояльность.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес»:

«В современном бизнесе стабильный интернет — не просто канал коммуникации, а основа операционной деятельности. Мы стремимся к тому, чтобы клиенты могли легко и быстро начать работать с нашими инструментами — без посещения офиса. Главная цель «билайн бизнес» — обеспечить клиентов надежной и безопасной цифровой инфраструктурой. Она позволяет бизнесу развиваться без рисков, а владельцам быть уверенными, что они всегда остаются на связи».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru  
г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:  freepik.com

 

Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
428
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
430
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
805
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
625
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
737
