Инвестор будет расширять «Волжские термы» в Новокуйбышевске с господдержкой

146

В Самарской области созданы все условия для реализации инвестиционных проектов. В регионе запускаются новые производства, предприятия в сфере услуг, новые туристические объекты.

Центр отдыха и здоровья «Волжские термы» работает в Новокуйбышевске с 2021 года. Основатели позиционируют его как «курорт без перелета» - «Волжские термы» быстро стали новым местом притяжения для жителей и гостей региона.



Инвестпроект получил поддержку Губернатора Дмитрия Азарова и областного Правительства. Для реализации проекта было привлечено льготное кредитование «МСП Банка», благодаря гарантиям Корпорации МСП и регионального Гарантийного фонда.



В «Волжские термы» едут со всех городов и районов Самарской области, а также из Оренбургской, Ульяновской, Пензенской областей и даже из Казахстана. Более 250 тысяч человек посетили комплекс только за первый год работы.

Развитие комплекса продолжается – инвестор принял решение о реализации второго этапа проекта. На втором этаже центра отдыха появится СПА-зона.



«Идея развития пришла, благодаря нашим гостям. Мы гордимся высоким спросом на наши услуги и стремимся сделать пребывание гостей в «Волжских термах» еще комфортнее. Многие посетители хотят отдыхать в тихой, спокойно зоне – на втором этаже мы как раз готовимся создать зону оздоравливающих, релаксирующих процедур. Будет много интересных новаций, и, думаю, мы будем первыми их применять», - поделился планами основатель «Волжских терм» Виталий Неменов.



Вторая часть планов по расширению связана с созданием детского игрового городка и летнего пляжа. Для этого компании предоставлен земельный участок площадью 10 тысяч квадратных метров.

Инвестиционный проект был одобрен на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. В феврале проект получил статус стратегического, а в конце марта Глава региона подписал распоряжение о реализации масштабного инвестпроекта на территории региона.



«Всесторонняя поддержка инвесторов, адресные инструменты, помогающие ускорить запуск новых предприятий, а также формирование благоприятного делового и инвестиционного климата в регионе – те задачи, над которыми мы работаем ежедневно, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – И лучшим результатом здесь являются новые планы действующих инвесторов, которые видят в нас надежного партнера и готовы к дальнейшей совместной работе. Мы всегда готовы оказать бизнесу комплексную поддержку и сопроводить от идеи до запуска».



Часть новых площадок «Волжских терм» планируется запустить уже до конца 2023 года, летний пляж станет доступен посетителям в сезон 2024 года. Совокупный объем инвестиций в проект превысит 620 млн рублей. Реализация второго этапа позволит создать дополнительные рабочие места – в комплексе будет трудоустроено не менее 89 человек.

«Сейчас мы находимся в стадии подписания договора аренды земли с городской администрацией. Мы уже ведем проектирование и рассчитываем выйти на стройплощадку в июле-августе. На втором этаже действующего комплекса работы начнутся в июне», - отметил Виталий Неменов.



Напомним, в этом году Центр здоровья и отдыха «Волжские термы» победил в престижном Всероссийском конкурсе «Бизнес-Успех» - новокуйбышевский комплекс признан лучшим в номинации «ЗОЖ».



«Хочу поблагодарить за оперативную работу органы власти Самарской области, хорошо работающий инвестиционный совет. Были приняты оперативные решения о поддержке проекта, выделении земельного участка. Инвестклимат в регионе улучшается с каждым годом, власть открыта к предпринимателям. Отдельное спасибо хочется сказать Агентству по привлечению инвестиций региона – это профессионалы, которые помогают по всем вопросам, буквально носят предпринимателей на руках при условии, что есть реальный проект, который предприниматель планирует реализовать на территории Самарской губернии», - говорит Виталий Неменов, инвестор, основатель центра здоровья и отдыха «Волжские термы».