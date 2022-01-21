Instagram запустил тестирование платной подписки на блогеров

Глава Instagram Адам Моссери объявил о запуске платных подписок в соцсети, пишет iphones.ru.
Теперь протестировать функцию могут 10 создателей контента из США. Они сами выбирают стоимость подписки на свои публикации и трансляции: от $0,99 до $99,99 в месяц.
Пользователям доступно три варианта подписки:
- Stories: доступ к эксклюзивным закрытым Сторис создателей контента
- Lives: авторы могут ограничивать аудиторию своих прямых трансляций
- Badges: специальные значки, которые получают подписчики — они высвечиваются в комментариях под публикациями
Когда подписки появятся в других странах — неизвестно.
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