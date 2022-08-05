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В ближайшие выходные дни с 6 по 7 августа шведско-нидерландская торговая сеть IKEA продолжит онлайн-распродажу в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к компании источник.

В предыдущие две недели распродажу приостанавливали в выходные. «На этой неделе распродажа не прервется с наступлением выходных, сайт будет доступен в субботу и воскресенье», — заявил источник.

Компания также расширила список городов, куда осуществляется доставка товаров. На сайте IKEA говорится, что теперь их могут привезти в том числе в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Уфу и Челябинск.