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ИИнсайты: нейросеть помогла увеличить производительность завода металлоконструкций

10 октября 2024 15:52
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Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) не ограничивается лишь автоматизацией рутинных задач или отдельных процессов.

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Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) не ограничивается лишь автоматизацией рутинных задач или отдельных процессов. Оно также открывает новые источники данных и инсайты, которые не очевидны для человеческого восприятия. 

Завод в Приволжском федеральном округе занимается производством металлических конструкций и мебели для складов, медицинских учреждений и других объектов. Руководство искало новые точки роста для повышения производительности. На основе успешных кейсов из своего сегмента, было принято решение внедрить технологии искусственного интеллекта.

Ключевым производственным процессом на предприятии является лазерная резка металла. Для начала внедрения ИИ компания выбрала решение с использованием компьютерного зрения для контроля соблюдения технологического регламента и техники безопасности на этом оборудовании. В процессе резки необходимо учитывать множество факторов, таких как соблюдение последовательности действий, корректной установки металлического листа и т.д. Постоянный контроль этих процессов только человеческими силами организовать трудно, поэтому технологии ИИ могут помочь в решении этих задач.

Команда по искусственному интеллекту билайна разработала нейросеть, которая контролирует разные этапы работы на станке, а также следит за качеством продукции. Для этого была установлена видеокамера, которая в режиме реального времени передает данные из цеха. Процесс работы на станке можно условно разбить на три этапа: установка листа, резка и снятие готовых деталей. Нейросеть отслеживает и анализирует этапы работы, определяя наличие человека в зоне работы станка, листа на рабочем столе и считает продолжительность каждого процесса.

В течение первых месяцев работы были выявлены отклонения от процесса, которые ранее не были заметны, но существенно влияли на производительность. Нейросеть была доработана с учетом новых гипотез и задач. На основе обновленных данных был скорректирован рабочий процесс и расписание сотрудников, что привело к увеличению выпуска деталей на текущем оборудовании на 10%. 

Завод планирует расширить использование технологий ИИ на остальные технологические процессы и внедрить решение по дефектоскопии, что может повысить эффективность производства и качество продукции.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна:

“Проблема, которая объединяет не только производства, а большинство компаний в мире - это трудности с контролем сложных процессов. Часто присутствуют моменты, которые ускользают от внимания, а именно в них могут скрываться проблемы, влияющие на весь процесс. Технологии искусственного интеллекта могут помочь отыскать эти “невидимые” проблемы и добиться лучшей экономической эффективности.”

Получение новых данных не всегда является основной целью внедрения ИИ.  Современные технологии открывают возможности для извлечения полезной информации: ведь важно не только собрать данные, но и эффективно их обработать, чтобы извлечь пользу.

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Фото:   freepik.com

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