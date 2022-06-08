Huawei начала закрывать торговые точки в России

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Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России, сообщил РИА Новости источник, близкий к компании.

Первый магазин прекратил работу в торговом центре Ривьера в Москве еще 28 февраля. Затем закрылись подразделения в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. Таким образом, из 19 официальных магазинов продолжают функционировать только 15.

По словам источника, основная причина закрытия заключается в дефиците продукции на складах, а также снижении спроса на смартфоны. Собеседник РИА Новости предположил, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины.

Фото: pexels