«Хоккей на высоте»: матчи 15-го сезона КХЛ будут сопровождаться иллюминациями на телебашнях РТРС

113

1 сентября с началом нового, 15-го юбилейного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует акция «Хоккей на высоте» — парад праздничных иллюминаций на телевизионных башнях в разных городах России.

«Хоккей на высоте» — коллаборация КХЛ, Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) и ООО «Цифровой контур».

«Россия всегда была сильна в хоккее и в технологиях телерадиовещания. И спорт, и телекоммуникации объединяют. Миллионы людей болеют за любимые команды у телеэкранов. В 2018 году наши телебашни светились во всех городах проведения чемпионата мира по футболу. Теперь телебашни эффектно поддержат хоккейные матчи и дадут болельщикам возможность позитивно выплеснуть свои эмоции», — рассказал генеральный директор РТРС Андрей Романченко.

Главными участниками акции станут телебашни РТРС в пяти городах: Казань, Нижнекамск, Нижний Новгород, Челябинск и Ярославль. В дни игр клубов КХЛ «Ак Барс» (Казань), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Трактор» (Челябинск), «Торпедо» (Нижний Новгород) и «Локомотив» (Ярославль) на телебашнях РТРС будет включаться тематический сценарий.

Для болельщиков этих команд предусмотрены эксклюзивные интерактивные возможности. В мобильном приложении «Башня света» появится специальная функция «Спорт-батл», которая позволит в день игры проголосовать за любимый хоккейный клуб.

Еще в 15 городах на телебашнях еженедельно по пятницам, в том числе, в Самаре, будут демонстрироваться поздравления в адрес КХЛ.

Акция продлится в течение всего юбилейного сезона КХЛ до апреля 2023 года.

Акция «Хоккей на высоте» направлена на привлечение внимания к российскому хоккею, развитие городской среды и популяризацию отечественного программного обеспечения.

Техническим партнером акции и оператором «Спорт-батла» выступит ООО «Цифровой контур», разработчик мобильного приложения «Башня света».