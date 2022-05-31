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Гора Паленая, поселок Красава и несколько сотен улиц Ленина: занимательная география развития сети билайн

31 мая 2022 15:53
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Представители оператора поделились аналитикой, отражающей уникальность, разнообразие и при этом схожесть географических названий страны.

Любопытные факты из географии можно изучать по учебникам, а можно по итогам развития сети федерального оператора. В 2021 году технические специалисты билайн работали над ростом покрытия и емкостью сети в 2 700 населенных пунктах. Стройка проходила в 11-ти часовых поясах – на территории, равной по протяженности четверти экватора. Представители оператора поделились аналитикой, отражающей уникальность, разнообразие и при этом схожесть географических названий страны.

Начнем с названий, общих для многих городов страны. В прошлом году компания построила базовые станции на нескольких сотнях улиц Ленина, расположенных в 55 регионах России.

Стройка проходила в городах-миллиониках, а также в деревнях. В 2021 году из общего числа населенных пунктов, в которых проводились работы по строительству и модернизации оборудования, 70% – областные города и поселки с населением менее 10 тысяч человек. Вот тут и скрывается все многообразие названий.

Среди областных населенных пунктов есть такие, в которых живет несколько десятков человек. Для того, чтобы абоненты могли общаться с близкими в различных ситуациях и пользоваться современными сервисами, билайн строит сеть и в небольших населенных пунктах. Вот одни из самых маленьких сел и деревень, где были построены новые базовые станции.

Одним из самых небольших населенных пунктов Самарской области, в котором улучшили связь в 2021 году, стало село Преображенка, где живет порядка 270 человек. 

В крупных городах компания увеличивала емкость сети в местах, где клиенты чаще всего пользуются услугами связи. Новые базовые станции появились в сотнях жилых комплексов и микрорайонов по всей России, в торговых центрах, ВУЗах, стадионах, спортивных комплексах, санаториях, парках, бизнес-центрах и других социальных объектах. 

Для того, чтобы реализовать столь масштабный проект на такой большой территории, технические специалисты билайн работали в высоком темпе. Если разделить весь объем выполненных работ на количество дней в году, то получится, что в прошлом году каждый день, включая выходные и праздники, в сети билайн появлялось более 55 новых базовых станций.  

Темпы стройки нарастали в течение нескольких лет, и в результате с 2018 года сеть 4G билайн увеличилась в 3 раза. При этом, несмотря на ежегодный рост трафика, росли также и скорости мобильного интернета. Например, только в конце прошлого года рост составил в среднем 30%.

 

Фото:   билайн

 

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