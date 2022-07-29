Я нашел ошибку
Главные новости:
"Роскосмос сильно задолжал российской экономике. Сегодня нельзя представить современный мир без космических услуг."
Глава "Роскосмоса" Борисов заявил, что Россия сильно отстала в производстве спутников
Об этом сообщила ТАСС концертный директор Волковой Катерина Дорош.
Солистки группы "Тату" выступят вместе в Минске 3 сентября, но не объявляют о воссоединении коллектива
Выставка рассказывает о церковных реформах Петра I , которые изменили духовную и светскую жизнь россиян.
В Музее имени Алабина откроется выставка «Церковные реформы Петра I»
Встреча проходила в Домодедово на стадионе "Авангард".
Молодежка "Крыльев Советов" одержала победу над "Торпедо" - 1:0
Начальный этап реабилитации Сергей Пиняев пройдет в ЦСМ ФМБА в Москве в течение двух недель.
Игроку "Крыльев Советов" Сергею Пиняеву назначено консервативное лечение
Возбуждено уголовное дело.
Двух самарских полицейских подозревают во взяточничестве
В комментариях восторженно отреагировали на новость о воссоединении певиц.
Лена Катина: группа «Тату» воссоединится осенью 2022 года
Ученые считают находку особенно интересной тем, что, как правило, для подростков такие крупные погребальные конструкции не создавались.
В Алтайском крае археологи нашли захоронение "Ромео и Джульетты"  III—II тысячелетия до н. э
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.2
-0.02
EUR 61.22
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» Дома офицеров Самарского гарнизона набирает обороты
Участники форума «iВолга» собрали карту ПФО
Полицейские региона провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Глава "Роскосмоса" Борисов заявил, что Россия сильно отстала в производстве спутников

29 июля 2022 20:44
44
"Роскосмос сильно задолжал российской экономике. Сегодня нельзя представить современный мир без космических услуг."

"Роскосмос" сильно задолжал российской экономике из-за того, что вовремя не перешел на индустриальную модель производства спутников, и сейчас нужно перестраиваться – и делать это в условиях санкций, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.

"Роскосмос сильно задолжал российской экономике. Сегодня нельзя представить современный мир без космических услуг. Это и цифровое телевидение, связь, передача данных, навигация, метеоинформация, картография, знание поверхности Земли, анализ чрезвычайных ситуаций и прочее. Сегодня просто невозможно представить без космических услуг ту или иную сферу нашей экономики", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

 

Фото:    Depositphotos / cookelma / РИА Новости

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
29 июля 2022  10:48
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
278
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
29 июля 2022  10:43
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
258
На Мастрюковской поляне состоится торжественная церемония закрытия и будут подведены итоги работы форума.
28 июля 2022  21:22
Кульминация форума: Дмитрий Азаров и Игорь Комаров осмотрели площадки и пообщались с участниками «iВолги»
506
Знакомство с фестивальной поляной Дмитрий Азаров и Игорь Комаров начали с посещения «Культурного центра» и осмотра площадки инклюзивного городка.
28 июля 2022  17:38
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили с участниками «iВолги» создание инклюзивных площадок в регионах ПФО
532
Губернатор Дмитрий Азаров выразил уверенность, что строительство объекта будет идти по плану.
28 июля 2022  15:55
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров дали старт монтажу крупнейшего пролетного строения автомобильной дороги «Обход Тольятти»
1373
Весь список