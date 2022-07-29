Глава "Роскосмоса" Борисов заявил, что Россия сильно отстала в производстве спутников

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"Роскосмос" сильно задолжал российской экономике из-за того, что вовремя не перешел на индустриальную модель производства спутников, и сейчас нужно перестраиваться – и делать это в условиях санкций, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.

"Роскосмос сильно задолжал российской экономике. Сегодня нельзя представить современный мир без космических услуг. Это и цифровое телевидение, связь, передача данных, навигация, метеоинформация, картография, знание поверхности Земли, анализ чрезвычайных ситуаций и прочее. Сегодня просто невозможно представить без космических услуг ту или иную сферу нашей экономики", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Depositphotos / cookelma / РИА Новости