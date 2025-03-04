Глава АвтоВАЗа объявил дату начала производства Lada Iskra

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Старт серийного производства автомобилей нового семейства Lada Iskra состоится 19 апреля 2025 года, ровно спустя 55 лет со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101. Сроки начала выпуска модели глава АвтоВАЗа Максим Соколов раскрыл, комментируя награждение коллектива автозавода орденом «За доблестный труд», пишут "Известия".

«19 апреля 1970 года с конвейера в Тольятти сошли первые всенародно любимые «Копейки», и мы благодарны нашим ветеранам, которые создали этот завод и до сих пор помогают нам своим опытом. Спустя 55 лет, 19 апреля 2025 года, мы отметим этот день стартом промышленного производства нашей новейшей модели — Lada Iskra», — приводит 3 марта слова Соколова пресс-служба автокомпании.

В июне 2025 года АвтоВАЗ проведет мировую премьеру нового кроссовера, созданного инженерами на платформе Vesta. Начало его производства запланировано на 2026-й. Дальнейшее развитие модельного ряда пока что является коммерческой тайной, отметил топ-менеджер.

Коллектив АвтоВАЗа был награжден орденом «За доблестный труд» указом президента РФ Владимира Путина № 112 от 3 марта 2025 года за большой вклад в развитие автомобильной промышленности и достигнутые трудовые успехи. Орден «За доблестный труд» — одна из высших государственных наград России, его учредили 1 февраля 2024 года.