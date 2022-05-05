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"Газпром" задействует мощности "Северного потока - 2" для газоснабжения регионов России
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"Газпром" задействует мощности "Северного потока - 2" для газоснабжения регионов России

5 мая 2022 22:07
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Если Германия примет решение о вводе в эксплуатацию "Северного потока - 2", в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100%-ной загрузкой.

"Газпром" задействует избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток - 2" для развития газоснабжения регионов северо-запада России, сообщили в четверг в холдинге. При этом если Германия примет решение о запуске газопровода, то в работу может быть включена только одна нитка со 100%-ной загрузкой, передает ТАСС.

В случае, если Германия примет решение о вводе в эксплуатацию "Северного потока - 2", в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100%-ной загрузкой. "Начало включения в работу второй морской нитки газопровода "Северный поток - 2" возможно будет не ранее 2028 года", - подчеркнули в "Газпроме".

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании - оператора проекта Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в качестве ответа на действия РФ на Украине.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

 

Фото:   Петр Ковалев/ТАСС

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