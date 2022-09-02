"Газпром" полностью остановил "Северный поток" до устранения неисправности турбины

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"Газпром" получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного рабочего двигателя для газопровода "Северный поток", до устранения замечаний магистраль полностью остановлена, сообщили в компании, передает РИА Новости.

Уточнятся, что при проведении совместного с представителями Siemens техобслуживания на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) компрессорной станции "Портовая" была обнаружена утечка масла. Оно было найдено на оборудовании, входящем в состав двигателя.

"Получено предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя. Необходимо принять соответствующие меры и приостановить эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями", — говорится в заявлении.

"Газпром" уже направил президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху письмо о выявленных неисправностях и необходимости их устранения.

Как рассказали в российской корпорации, похожие утечки ранее находили на ГПА с двигателями №075, №076, №120, они прошли заводской капитальный ремонт и находятся сейчас в состоянии вынужденного простоя. Отмечается, что, согласно информации Siemens, полное устранение проблемы возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

Со среды, 31 августа, "Газпром" приостановил поставки по "Северному потоку" на трое суток. В компании объяснили, что это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая".

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Москва подчеркивала, что снижение поставок связано исключительно с санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг трубопровода кризисной, но отметил, что "Газпром" в этом не виноват, поскольку не раз высказывал готовность продолжать выполнять свои обязательства, но европейская сторона сама этому препятствует.

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко