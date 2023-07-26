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Флагманский центр продажи услуг для грузоотправителей ОАО «РЖД» открыт после реконструкции в  Самаре

26 июля 2023 16:08
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Многофункциональный офис будет работать по принципу «одного окна», что удобно грузоотправителям – они получат все услуги по отправке груза по всему миру на одной площадке и в кратчайшие сроки. 

Сегодня заместитель генерального директора ОАО «РЖД» - начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев открыли обновленный флагманский центр продажи услуг для грузоотправителей ОАО «РЖД» в г. Самара.

«Сегодня Центры продажи услуг очень востребованы и клиенты по прежнему выбирают этот наиболее удобный для себя способ коммуникации с Российскими железными дорогами. Важный элемент работы ЦПУ – проактивные продажи, организуем весь цикл работ от поиска потенциальных клиентов,  анализа их потребностей до согласования условий сотрудничества», - отметил на торжественной церемонии открытия Алексей Шило.

 «Мы постоянно находимся на связи с предприятиями. Предлагаем для бизнеса комплексные решения: от отдельных вопросов транспортировки продукции, до организации логистики всего предприятия в целом. От базовых услуг до индивидуальных логистических решений форматов 3PL и 4PL», - добавил Вячеслав Дмитриев.

Самарский Центр продажи услуг отвечает современным требованиям комфорта и передовых технологий. На его базе внедрена комплексная система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система). Новая технология позволит не только фиксировать поступающие по всем каналам запросы, но и обеспечивать диалог с грузоотправителями с помощью различных инструментов общения в сети Интернет.

Многофункциональный офис будет работать по принципу «одного окна», что удобно грузоотправителям – они получат все услуги по отправке груза по всему миру на одной площадке и в кратчайшие сроки. 

Также активно ведется работа на платформе «РЖД Маркет», в 2023 году на ней зарегистрировано по Куйбышевской магистрали более 120 пользователей, из них 37 предприятий – клиенты Самарского региона.

Обновленный центр стал результатом реализации политики клиентоориентированности компании, совершенствования транспортного сервиса, системного повышения качества услуг, предоставляемых ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

 

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