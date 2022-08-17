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Фирменный поезд 109/110 Самара – Пенза возвращается в расписание

17 августа 2022 15:47
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Из Самары состав будет отправляться в 18:48 и прибывать в Пензу в 22:25 того же дня.

С 19 августа возобновляет свое ежедневное курсирование фирменный поезд №109/110 сообщением Самара – Пенза.

Из Самары состав будет отправляться в 18:48 и прибывать в Пензу в 22:25 того же дня. В обратном направлении из Пензы поезд будет отправляться в 07:03 и прибывать в Самару в 12:34. Время указано местное.

По маршруту следования предусмотрены остановки на станциях: Чапаевск, Безенчук, Сызрань-1, Новоспасск, Канадей, Ключики, Кузнецк и Чаадаевка.

В составе поезда комфортабельные вагоны с местами для сидения и вагон категории купе. Весь подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, посадки пассажиров, поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами.

Продажа билетов уже открыта. Оформить билеты можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

 

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