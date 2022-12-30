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ФАС признала "Мегафон" нарушившим антимонопольное законодательство

30 декабря 2022 23:15
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В ведомстве напомнили, что в мае оператор повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала сотового оператора "Мегафон" нарушившим антимонопольное законодательство после необоснованного повышения стоимости услуг для своих абонентов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы, передает ТАСС.

"Мегафон" заявил, что находится в тесном контакте с ФАС по поводу дела о повышении тарифовФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" в связи с повышением тарифовФАС не увидела признаков нарушения в рекламном слогане "Мегафона"

В мае 2022 года, как напомнили в ведомстве, оператор повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. "Сегодня комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Служба выдала "Мегафону" предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня", - сказано в сообщении.

Ведомством было установлено, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции с начала 2022 года. Службой, согласно сообщению, был проведен анализ экономической обоснованности повышения, после чего был сделан вывод о том, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. "По мнению ведомства, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей", - добавили в ФАС. 

 

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

 

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