Еще ближе: каждый второй клиент билайна стал чаще общаться с родственниками

Я нашел ошибку
Главные новости:
Приуроченный к началу возрождения казачества на самарской земле.
В Самаре состоится ежегодный казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Прокурор Самарской области с коллегами совершил обход административной зоны, жилых помещений отрядов, столовой и швейного цеха, где трудятся осужденные.
Прокурор Самарской области Сергей Бережицкий посетил КП-27 
На малых реках региона начался процесс ледообразования.
Школьникам Сызрани напомнили правила безопасности в период ледостава
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.
1 декабря в Самарской области ожидается сильный мокрый снег, гололед, на дорогах снежные заносы
Будьте внимательны и осторожны!
До конца дня 30 ноября местами по области ожидается туман
За чей счёт правонарушения?
«РКС-Самара»: компаниями-должниками заинтересовались прокуратура и государственная жилищная инспекция
Для кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Самарского политеха это уже второй грант РНФ.
Двое ученых из СамГТУ получили грант Российского научного фонда
Сегодня регионы РФ один за другим принимают соответствующие решения по поддержке семей с детьми, приумножения населения и народосохранения.
Госдума: проект об ограничении абортов прорабатывают на федеральном уровне
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.88
0.27
EUR 97.65
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Еще ближе: каждый второй клиент билайна стал чаще общаться с родственниками

30 ноября 2023 12:23
175
Еще ближе: каждый второй клиент билайна стал чаще общаться с родственниками

Erid: LatgBroz7

С развитием сотовой связи люди стали ближе друг к другу. Мобильный оператор билайн провел исследование среди своих клиентов и рассказал, как надежная связь изменила привычные отношения между близкими.

Так, каждый второй опрошенный поделился, что стал чаще общаться со своими родственниками после появления мессенджеров: в любой момент мы можем связаться с дорогим для нас человеком просто для того, что узнать, как прошел его день. И что кажется особенно значительным здесь – доля тех, кто отметил, что интернет помогает им чаще общаться с семьей, выше всего у людей в возрасте от 56 до 65 лет.

Более того, сейчас мы можем говорить с близкими по видеозвонку и своими глазами видеть, все ли у них в порядке, и даже проверить, не пусто ли у них в холодильнике. Как показали результаты опроса, 42% людей предпочитает общаться с родными именно по видеосвязи.

При этом, мобильная связь может послужить и импульсом для начала отношений. Например, 41% мужчин и женщин заявили, что обрели знакомых/близких с помощью интернета.

Связь – это то, что дает такое разнообразие способов общения с близкими, поэтому билайн постоянно работает над качеством своей сети. В частности, согласно исследованию, несмотря на рост использования интернет-сервисов и рост трафика абсолютное большинство абонентов (85%) уверены, что за последний год надежность мобильного интернета оператора либо выросла, либо не изменилась.

Благодаря развитию сотовой связи и технологий в прошлое уходят многие ситуации и фразы. Например, услышав сегодня от человека фразу вроде: «Дал объявление в газету, чтобы познакомиться», заставит нас посмотреть на него с искренним удивлением.