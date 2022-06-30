Эксперты рассказали о рисках для «Газпрома» из-за отказа выплачивать дивиденды за 2021 год

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Дивиденды являются главным фактором привлекательности акций «Газпрома». Отказ от их выплаты за 2021 год не только лишает инвесторов возможности претендовать на выплаты за тот период, но и создает риски для выплат в будущем. Об этом заявили «Известиям» эксперты инвесткомпании «БКС Мир инвестиций» в четверг, 30 июня.

«Это сильный негативный фактор для акций», — подчеркнули специалисты.

Ранее в четверг годовое общее собрание акционеров (ГОСА) «Газпрома» решило не выплачивать дивиденды за 2021 год. Заместитель председателя холдинга Фамил Садыгов объяснил решение тем, что сейчас это делать нецелесообразно. Он отметил, что приоритетами «Газпрома» в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов России, и подготовка к предстоящей зиме. Он добавил, что холдинг должен быть готов выплатить налоги в повышенном размере. В результате акции компании упали на 30% в моменте.

Предполагаемая сумма, которую должны были отправить на выплату дивидендов, составляла 1,244 трлн рублей.

Это половина скорректированной чистой прибыли группы по МСФО за минувший год. Этот показатель мог стать рекордным в истории как «Газпрома», так и в целом российских публичных компаний. В прошлый раз компания установила рекорд по дивидендам в 2018 году — сумма выплат составляла 16,61 рубля на акцию.

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков заявил «Известиям», что «Газпром» перестал быть дивидендной историей в 2022 году. Дальнейшая судьба акций, зависит, по его словам, от развития ситуации.

«Вполне вероятен сценарий возобновления выплат в 2023 году, в случае чего на горизонте нескольких лет бумаги будут стоить гораздо дороже текущих уровней. Что может стать драйвером роста? — На горизонте года — возобновление выплат в 2023 году. Либо драйвером могут стать более развернутые комментарии в части будущей дивидендной политики», — полагает он.

В «БКС Мир инвестиций» рассказали, что в результате решения «Газпрома» в минус ушли почти все бумаги рынка России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе