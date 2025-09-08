Двигатели самарского производства помогут доставить грузы к МКС

121

Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» готовится к старту с космодрома Байконур. Очередной запуск запланирован на 11 сентября 2025 года в 18.54 (по московскому времени). Ракета-носитель самарского производства выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-32» с топливом, питанием и различным оборудованием для МКС.

«Сегодня утро на космодроме началось с вывоза ракеты — после установки её в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты Роскосмоса продолжили подготовку к пуску», - сообщили на официальной странице Госкорпорации «Роскосмос».

Кроме воды, продуктов и оборудования для экспериментов в грузовик положили скафандр для внекорабельной деятельности «Орлан-МКС» №7.

«Россия была и остаётся одним из мировых лидеров в развитии космонавтики», - об этом Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития двигателестроения, которое накануне состоялось в Самаре. В совещании приняли участие представители правительства РФ, госкорпораций и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Президент посетил самарское предприятие «ОДК-Кузнецов», одно из ведущих предприятий авиационного, космического и наземного двигателестроения, которое входит в холдинг ОДК госкорпорации «Ростех». Он отметил высокую значимость последовательного обновления производственных мощностей по выпуску двигателей для ракет-носителей. «Мы должны не только закрывать собственные текущие и перспективные потребности, но и активно выходить на мировые рынки, успешно конкурировать здесь», - сказал национальный лидер.

Напомним, что в рамках визита Губернатор Самарской области представил Владимиру Путину ряд высокотехнологичных инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе: развитие беспилотных авиационных систем; локализация производства ветроустановок и промышленных роботов, создание первого в России завода по производству ксантановой камеди. Также Вячеслав Федорищев доложил Президенту о выполнении январского поручения по созданию Научного центра мирового уровня и Института беспилотной авиации, и о другом важном стратегическом проекте – межвузовском кампусе в Самаре, который станет центром компетенций в области беспилотных роботизированных комплексов.

«Развитие отрасли авиационного и космического двигателестроения в современной обстановке непосредственно связано с вопросами технологического суверенитета нашей страны, - отмечает президент Торгово-промышленной палаты Самарской области, член областной Общественной палаты Валерий Фомичев. - Личный визит президента Владимира Владимировича Путина, несомненно, ещё раз подчеркивает стратегическую важность данного направления и определяет перспективные направления работы предприятий двигателестроения региона».

Фото - Роскосмос