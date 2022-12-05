Дополнительные поезда из Самары в Москву планируется назначить на новогодние и рождественские праздники

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Дополнительные поезда из Самары, Уфы, Ульяновска и Пензы в Москву планируется назначить на новогодние и рождественские праздники.

Для удовлетворения спроса на перевозки в период новогодних праздников и рождественских каникул на Куйбышевской железной дороге планируется назначить порядка 10 дополнительных поездов, отправлением с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 года.

Сегодня число проданных мест в поездах дальнего следования Куйбышевского филиала АО «ФПК» для поездок во время зимних каникул практически на 20% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Пассажиры уже оформили свыше 170 тысяч проездных документов на указанные даты.

Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2022 года, а также 6, 7 и 8 января 2023 года.

Дополнительные поезда будут курсировать на наиболее востребованных маршрутах, связывающих Самару, Пензу, Уфу и Ульяновск с Москвой. Также в период новогодних и рождественских праздников будет организовано курсирование туристических поездов. В эти даты можно отправиться по туристическим маршрутам из Самары, Ульяновска, Пензы в Саранск и Москву, а также в Йошкар-Олу и Казань.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД