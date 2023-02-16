Дополнительные «Ласточки» из Самары в Сызрань назначены в честь Дня защитника Отечества

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В связи с празднованием Дня защитника Отечества вносятся изменения в график движения пригородных поездов по Самарской области:

22 февраля 2023 года поезда будут курсировать по рабочему дню пятница;

23, 24, 25 февраля 2023 года – по выходному дню суббота;

26 февраля 2023 года – по выходному дню воскресенье;

27 февраля 2023 года – по рабочему дню понедельник.

Так, согласно установленному расписанию, с 22 по 26 февраля назначаются следующие дополнительные рейсы «Ласточки» из Самары в Сызрань:

23 февраля дополнительный утренний рейс (отпр. 07:10 – приб. 08:57);

26 февраля дневной рейс (отпр. 16:08 – приб. 17:48);

с 23 по 25 февраля вечерние рейсы (отпр. 18:32 – приб. в 20:13).

С 23 по 26 февраля скорый поезд «Ласточка» будет отправляться ежедневно из Сызрани в 09:13 и прибывать в Самару в 11:04. 26 февраля из Сызрани в Самару можно будет отправиться вечерним рейсом в 18:32.

Время указано местное, сообщает пресс-служба КбшЖД.

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