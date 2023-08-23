Дмитрий Азаров принял участие в конференции работников АВТОВАЗа

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В среду, 23 августа, состоялась традиционная конференция работников АО «АВТОВАЗ», которая была посвящена итогам выполнения обязательств коллективного договора за первые шесть месяцев текущего года. Участие в ее работе принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководство, члены профсоюза и трудового коллектива предприятия. На встрече традиционно обсуждаются наиболее значимые вопросы развития предприятия и результаты совместной работы.

Глава региона отметил, что несмотря на все сложности, которые пришлось преодолеть предприятию и всему коллективу, АВТОВАЗ восстанавливает былые мощности и трудовую славу. «Планы производства на текущий год утверждены на очень высоких показателях. И, собственно, работа за первое полугодие текущего года показывает, что все эти планы, какими бы амбициозными они не казались еще в конце прошлого года, абсолютно выполнимы. И все это благодаря вам», – обратился Дмитрий Азаров к сотрудникам.

Сегодня тольяттинский автопроизводитель является государственной компанией. Благодаря переходу в российскую юрисдикцию, АВТОВАЗ получил существенную поддержку. «Мы знаем, что значительные средства на поддержку коллектива были направлены из федерального бюджета. И те решения, которые мы с вами обсуждали, действуя рука об руку с руководством предприятия, воплощаются в жизнь», – отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что целый ряд решений, инициированных Правительством региона совместно с руководством АВТОВАЗа, были поддержаны Президентом России Владимиром Путиным, который уделяет особое внимание развитию компании и поддержке многотысячного коллектива. «Такое внимание Президента на протяжении последних 20 лет обеспечивает предприятию устойчивость в самые сложные периоды», – отметил глава региона. Он напомнил о встрече с Главой государства, когда в самом начале беседы российский лидер первым делом поинтересовался о положении дел на заводе.

К решениям, которые оказали положительное воздействие на загрузку, можно отнести предложение о восстановлении льготного автокредитования, изменение утильсбора, использование отечественных автомобилей в такси и каршеринге, а также в государственных и муниципальных структурах. «Все это вне всякого сомнения вместе с прямыми мерами поддержки, оказанным коллективу АВТОВАЗа, способствует динамичному развитию, восстановлению производственных мощностей предприятия в полном объеме, – отметил губернатор. – И сами показатели за прошедшие месяцы говорят о многом. Отмечается рост производства автомобилей на 41% за полугодие по группе АВТОВАЗ. А если говорить о площадке в Тольятти, рост производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в два раза. Это показатель того, что мы преодолели все злые умыслы наших недругов. Мы с вами вместе, за что я вас сердечно благодарю, этот удар выдержали».

Сегодня компания уверенно смотрит в будущее, в том числе благодаря труду, усилиям и верным действиям руководства предприятия, инженеров, технологов и всего коллектива. «Коллектив сложа руки не сидел. За период с прошлого года вместе с поставщиками автокомпонентов уже локализовано, замещено более тысячи единиц импортных деталей, узлов, которые поставлялись на АВТОВАЗ. Это огромное достижение», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Руководитель области добавил, что накануне на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел Владимир Путин, особое внимание было уделено вопросу обеспечения технологического суверенитета страны. «То, что делаете вы, как раз говорит о том, что цель достижима. И делать это можно быстро и качественно, – заявил Дмитрий Азаров. – Если это не подвиг, то что-то героическое есть в том, что вам удалось за год сделать вместе с надежными партнерами АВТОВАЗа под руководством президента Максима Юрьевича Соколова». Глава региона выразил слова благодарности руководству предприятия, отметив, что авторитет Максима Соколова на федеральном уровне помогает «решать задачи любой сложности» и такого тесного взаимодействия с руководством области не было никогда.

Символом мощного возрождения АВТОВАЗа, по мнению Дмитрия Азарова, является возвращение хоккейной Лады в КХЛ, о чем просил коллектив предприятия. «Надеюсь, поболеем за команду, которая будет радовать результатами и вдохновлять коллектив на новые трудовые победы, вы в свою очередь - на победы спортивные», – сказал губернатор.

Отдельно руководитель области отметил руководство АВТОВАЗа и профсоюзной организации за выполнение всех пунктов коллективного договора даже в самый сложный период: «Главное богатство предприятия – это трудовой коллектив, люди, которые здесь работают. И руководство очень трепетно относится к выполнению всех договоренностей. Настойчивость руководителей профсоюза здесь тоже играет немаловажную роль».

Губернатор выразил уверенность в том, что все производственные планы текущего года, взаимные обязательства руководства и сотрудников будут выполнены в полном объеме. «Я готов и дальше всемерно содействовать тому, чтобы АВТОВАЗ завоевывал новые рынки, динамично развивался, – заявил Дмитрий Азаров. – Крупнейший трудовой коллектив Самарской области в фокусе моего внимания находится каждый день».

Максим Соколов отметил, что за первую половину текущего года было произведено 135 270 автомобилей и сборочных комплектов. А всего за отчетный период в России было продано 143 618 автомобилей Лада, что на 92,2% выше по сравнению с тем же периодом 2022 года. Вазовские машины по итогам первого полугодия заняли 40% рынка России.

«Хочу поблагодарить коллектив нашей компании, наших партнеров за ту самоотдачу, те усилия и поддержку, которые позволили достичь таких результатов в первом полугодии текущего года, – обратился глава компании. – Отдельное спасибо нашему губернатору за внимание, высочайший уровень поддержки, за ваши личные усилия и всего Правительства Самарской области, внимание, которое оказывается нашему заводу и всем жителям Тольятти. Мы это чувствуем, и буквально на глазах преображается наш город».

Президент АВТОВАЗа добавил, что предприятие в этом году продолжило работать над развитием технических составляющих конструкции автомобилей, предлагая покупателям различные опции, а также над новыми моделями. «Это автомобиль класса «В» на глобальной платформе. Это семейство будет носить имя Лада Искра. Это кроссовер класса «B+» на базе LADA Vesta и электромобиль e-Largus», – рассказал он. Кроме того, в июне был запущен конвейер на площадке «Лада Санкт-Петербург» и начато производство автомобиля Лада X Cross 5. В июне была представлена новая модель Лада Аура на платформе Весты, которая рассматривается в том числе и как автомобиль для государственных служащих. Продолжается работа и над другими перспективными проектами. Важно отметить, что до конца текущего года автогигант планирует выпустить порядка 400 тысяч машин.

«Мы не имеем права подвести Президента России и его доверие к нашему коллективу. Уверен, что вместе мы справимся со всеми задачами», – акцентировал внимание работников АВТОВАЗа Максим Соколов.

В своем докладе вице-президент по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко отметил, что предприятие, несмотря на все возникающие сложности, уверенно растет и развивается. Этому способствовала беспрецедентная поддержка со стороны государства. «Позвольте выразить особую благодарность нашему губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, региональным и федеральным органам власти за принятые меры по стабилизации работы АВТОВАЗа, включая решения по проблеме дефицита автокомпонентов, меры по поддержке поставщиков и стимулированию спроса на продукцию автопрома», – обратился Дмитрий Михаленко.

Совместно с Минпромторгом России ведется работа по поэтапному импортозамещению автокомпонентов. Проведены работы по валидации на конвейере ряда деталей и узлов, которые теперь производятся в России. Не менее важным элементом общей поддержки трудового коллектива со стороны государства стало обеспечение занятости вазовцев с реализацией масштабной программы временных работ в 2022-м и 1 полугодии 2023 года за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Дмитрий Михаленко подчеркнул, что глава региона уделяет пристальное внимание и оказывает поддержку в решении сложных вопросов: «Внимание к АВТОВАЗу со стороны Губернатора проявляется в конкретных действиях и постоянной поддержке на протяжении более 5 лет. Так, в 2017 году благодаря поддержке Дмитрия Игоревича был реализован целый комплекс мер, который позволил решить задачу обеспечения занятости персонала, не задействованного в программе производства, создать новые рабочие места в индустриальном парке АВТОВАЗа и у наших резидентов, реализовать масштабную программу опережающего обучения вазовцев. В 2018-2019 годах по обращению руководства АВТОВАЗа из бюджета Самарской области выделено 265 млн рублей на выполнение мероприятий по повышению условий труда в подразделениях завода. В 2020 году в период пандемии при непосредственной поддержке губернатора была организована работа предприятия в строгом соответствии с установленными требованиями и рекомендациями государственных органов. Созданы условия для защиты работников от угрозы распространения ковида. Дмитрий Игоревич принял непосредственное участие в возобновлении работы АВТОВАЗа, в том числе оказал содействие в получении разрешения от глав других регионов на работу наших дилеров и поставщиков. В 2021 году личное участие Губернатора в переговорах с компанией Бош позволило значительно улучшить ситуацию с поставками электронных компонентов и сократить периоды простоя».

В качестве основных приоритетов совместной работы в 2023 году стало сохранение занятости и уровня заработной платы трудового коллектива, а также выполнение социальных обязательств. Одновременно с этим было продолжено опережающее комплектование персоналом практически всех структурных подразделений АВТОВАЗа. С начала года приняты более 1900 рабочих и свыше 200 инженеров.

Председатель Первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» Сергей Зайцев отметил, что коллективный договор выполняется в полном объеме, а его финансирование увеличено на 500 млн рублей до 2,1 млрд. При этом продолжается обновление социальной инфраструктуры и производственной базы.

Кроме того, в 2022 году и первом полугодии текущего года были приняты важные решения, направленные на поддержание покупательской способности и повышение заработной платы работников. «Это индексация заработной платы на 9% с 1 июня прошлого года, на 1 месяц ранее срока, предусмотренного коллективным договором, и организация временных работ, и выплата премий по итогам второго полугодия 2022 года. Кроме этого, принимались решения и по дополнительным выплатам. В результате принятых мер средняя заработная плата по АВТОВАЗу за 6 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросла на 29,4%. Рост средней заработной платы основных рабочих составил 40,3%. За последние 10 лет – это рекордный темп роста заработных плат работников АВТОВАЗа», – добавил Сергей Зайцев.

Участники конференции отметили, что на первый план выходят в том числе вопросы поддержки вазовцев – участников специальной военной операции, а также членов их семей. «Семья каждого участника специальной военной операции должна быть постоянно в зоне нашего внимания и окружена заботой. Примером для нас является работа Губернатора Самарской области, который встречается с военнослужащими и помогает нашим бойцам и их семьям в самые сложные моменты, – сказал Дмитрий Михаленко. – Разрешите мне от имени коллектива поблагодарить Дмитрия Игоревича за пристальное внимание и постоянную поддержку защитников Отечества, включая работников АВТОВАЗа».

Во время конференции от сотрудников АВТОВАЗа прозвучал ряд вопросов, в том числе о строительстве и ремонте объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также мерах социальной поддержки, в том числе в отношении военнослужащих и членов их семей. Губернатор передал все обращения для отработки в профильные министерства и ведомства региона и города, оставив за собой контроль их исполнения.

Фото: Юлия Рубцова