Colgate-Palmolive приостановила импорт своих товаров в Россию

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Американская компания Colgate-Palmolive приостановила импорт своих товаров в РФ, исключая средства повседневного использования для гигиены и здоровья. Об этом сообщается в пятницу, 11 марта, на сайте компании.

«Мы приостановили импорт и продажу всех товаров [в РФ], кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Мы также прекратили все капиталовложения… и рекламную деятельность», — отмечается в заявлении.

Причина этого решения — проблемы в работе, возникшие на фоне текущих событий, заявили в компании.

10 марта компания Nestle прекратила инвестиции на территории РФ в связи с событиями на Украине. Компания заявила, что продолжит поставки продуктов питания в Россию. При этом Nestle приостановила рекламную кампанию в РФ, пишут "Известия" .