Coca-Cola остановит производство и продажу напитков в России

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Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России, сообщает РИА Новости.

"Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России", — сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление.

Компания выпускает товары под брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, Powerade, Bonaqua, Fuzetea, Adez, Pulpy, Innocent, Rich, "Моя семья" и "Добрый".

Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию Российской Федерации по денацификации и демилитаризации Украины. Часть компаний заявила об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные бренды, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын