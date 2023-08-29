Что изменится для пассажиров поездов с 1 сентября

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В поездах дальнего следования пассажиры с верхних полок получат обязательный час на обед внизу и по полчаса на завтрак и ужин, любители громкой музыки окажутся вне закона, а владельцам комнатных собак придется захватить намордник. Приказ Минтранса, меняющий правила пассажирских перевозок на железной дороге, вступает в силу 1 сентября. Станут ли поездки в поездах комфортнее и безопаснее, разбиралась «Парламентская газета».

Новые правила Минтранс утвердил еще в прошлом году. Это главный документ, регламентирующий перевозку по железной дороге. Основной задачей разработчиков было повысить качество обслуживания пассажиров и обеспечить их безопасность, сказал «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Анатолий Лесун.

Одна из самых острых проблем — использование нижних полок пассажирами, которые едут на верхних. Теперь этот вопрос отрегулирован, уверил депутат. Нижний пассажир обязан будет предоставлять верхнему место у столика трижды в день: с 7 до 10 часов на полчаса для завтрака, с 12 до 15 часов на час для обеда и с 19 до 21 часа на полчаса для ужина.

А вот свои чемоданы и сумки человек, купивший билет на верхнюю полку, должен размещать на багажном месте вверху. Если же отсек для багажа только один, оба пассажира имеют на него равные права.

Пользоваться одеялом или подушкой без постельного белья пассажирам теперь нельзя. Зато по их желанию проводник заменит в пути использованный комплект на новый, но за отдельную плату.

Правила проезда помогут эффективнее пресекать незаконную торговлю в вагонах и спонтанные концерты пассажиров, уточнил Анатолий Лесун. На использование в пути музыкальных инструментов, портативных колонок и любых средств звукоусиления введен запрет. Любителям музыки и сериалов придется достать наушники — они разрешены.

Также теперь нельзя находиться в вагоне в одежде, которая может испачкать вещи других пассажиров или имеет зловонный запах, добавил депутат. По-прежнему вне закона в поездах будет курение. Наложено вето и на альтернативные смеси, то есть не получится разложить на столике кальян или побаловаться вейпом.

Если проводник обнаружит в купе безбилетника, последнему придется приобрести билет по действующему тарифу. Заплатить придется за расстояние от последней остановки до его станции или от станции отправления до пункта назначения. Если в поезде нет свободных мест, зайца высадят, предварительно взяв оплату за проезд от станции отправления до станции высадки. При этом по новым правилам детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых, высаживать запрещено — их передадут сотрудникам полиции.

Пассажирам с четвероногим другом теперь надо учесть, что если собака мелких пород едет без клетки или контейнера, то она приравнивается к крупным — ее можно перевозить только на полу отдельного купе в наморднике и с поводком.

Входя на вокзал, любой человек теперь обязан пройти через службу безопасности и рамку металлоискателя, а при необходимости — через дополнительный осмотр и собеседование. Тем, кто от осмотра откажется, путь на железную дорогу закрыт.

Покупая билет, теперь можно будет воспользоваться и просроченным паспортом, но только в течение 90 дней после истечения срока его действия.

В списке документов, которые можно предъявить кассиру, значатся не только российский паспорт, но и служебный и дипломатический. Подойдут и удостоверения военнослужащего или моряка, военный билет, служебные справки. Для детей до 14 лет по-прежнему необходимо свидетельство о рождении.

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