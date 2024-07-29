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Частные сети LTE: новые стандарты информационной безопасности

29 июля 2024 17:15
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Частные сети обеспечивают надежность и безопасность передачи данных, объединяя элементы экосистемы предприятия в единый защищенный контур.

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Частные сети LTE: новые стандарты информационной безопасности

Частные сети LTE (Private LTE) предназначены для предоставления выделенных сетей связи для защищенных сервисов на ограниченных территориях, определенных заказчиком. «билайн бизнес» рассказывает об использовании передовых решений для информационной безопасности в частных сетях LTE.

Частные сети обеспечивают надежность и безопасность передачи данных, объединяя элементы экосистемы предприятия в единый защищенный контур. Это позволяет обеспечить целостность и помехозащищенность всей цифровой инфраструктуры. В таких сетях трафик полностью изолирован от коммерческих сетей, что исключает возможность внешних вмешательств и утечек данных.

Необходимость в подобных решениях обусловлена растущими требованиями к защите данных. Примеры использования Private LTE включают услуги подвижной радиосвязи и системы позиционирования для обеспечения безопасности производства и аварийного оповещения, удаленное управление транспортом, дополненную реальность и видеонаблюдение, а также анализ рабочих процессов и интеллектуальную оптимизацию производства с помощью искусственного интеллекта.

Александр Исаков, директор департамента системной интеграции «билайн бизнес»:

«Частные сети LTE позволяют предприятиям создавать безопасную и эффективную среду для передачи данных, что особенно важно в современных условиях цифровой трансформации. Мы рады предложить нашим клиентам передовые решения, которые не только защищают данные, но и обеспечивают высокую надежность и производительность».

Одна из потенциальных угроз для частных сетей LTE — фальшивые базовые станции (ROGUE eNodeB), которые могут имитировать работу легитимных станций и нарушать функционирование сети. Для противодействия этим угрозам используются такие методы, как мониторинг сети, контроль трафика в закрытом сегменте, оптимизация сетевых функций и применение сертифицированных решений по шифрованию данных.

Многоуровневое шифрование обеспечивает защиту как сигнального трафика (C-plane), так и пользовательских данных (U-plane), применяются стандарты шифрования, такие как AES, а также отечественные сертифицированные решения по шифрованию. Используя эти технологии, создаются защищенные среды передачи данных, соответствующие требованиям законодательства и защиты элементов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

С развитием технологий и увеличением потребностей в безопасной передаче данных, частные сети LTE будут интегрироваться с перспективными сетями 5G, предоставляя еще более высокие уровни защиты и функциональности. Внедрение искусственного интеллекта, беспилотных систем и дополненной реальности откроет новые возможности для промышленности и социальных объектов, делая их более эффективными и безопасными.

«билайн бизнес» стремится обезопасить частные сети своих клиентов поэтому, при построении частных сетей фокус сделан на использование оборудования российского происхождения. Применение отечественных решений дает уверенность в том, что оборудование будет обеспечено надлежащей поддержкой со стороны производителей оборудования и решение технических вопросов не будет привязано к сложной международной логистике.

Александр Балюк, директор департамента по внедрению новых технологий:

«Все применяемое оборудование проходит тестирование в наших лабораториях и в полевых условиях, что дает нам и нашим клиентам уверенность в том, что используемые технические решения полностью соответствуют международным и российским отраслевым стандартам. Более того, техническая команда билайн плотно работает с подразделениями исследований и разработок (R&D) отечественных поставщиков, чтобы реализовать уникальные требования клиентов, которые выходят за рамки принятых стандартов».

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Фото:  freepik.com

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