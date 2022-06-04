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Часть пассажиров с задержанного в Шри-Ланке российского самолета вылетела в Москву

4 июня 2022 22:52
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Как сообщили в Управлении по развитию туризма островного государства, 5 июня в Россию вылетит еще одна группа.

Часть пассажиров с задержанного в Шри-Ланке российского самолета вылетела в Москву

Как сообщили в Управлении по развитию туризма островного государства, 5 июня в Россию вылетит еще одна группа.

Часть граждан РФ, которые не смогли в минувший четверг вылететь из Шри-Ланки из-за задержки самолета, вылетели в субботу на борту лайнера "Аэрофлота" в Москву. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Управлении по развитию туризма Шри-Ланки.

"Насколько нам известно по информации аэропорта, большая группа пассажиров с задержанного авиалайнера вылетела сегодня в Москву на самолете "Аэрофлота", - сказала по телефону сотрудница ведомства.

"Ожидается, что в воскресенье в Россию вылетит еще одна группа пассажиров с задержанного самолета", - добавила собеседница агентства. Она затруднилась сообщить какие-либо детали.

В минувший четверг авиационные власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 компании "Аэрофлот" в международном аэропорту Бандаранаике. Высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил жалобу лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited из Ирландии к российскому "Аэрофлоту" и запретил самолету авиакомпании покидать страну. Судебное слушание о снятии ареста с воздушного судна назначено на 8 июня 2022 года. Около 200 российских пассажиров были размещены в гостиницах Коломбо.

 

Фото:   pexels

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