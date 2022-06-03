Часть магазинов Lego в России приостановили работу

115

Сеть сертифицированных магазинов Lego в России приостановила работу части своих магазинов из-за отсутствия поставок, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Nike, Street Beat, re:Store, Lego и рядом других).

"Работа части наших магазинов действительно временно приостановлена в связи с отсутствием поставок Lego в Россию", - говорится в сообщении.

В начале марта датское издание finans.dk сообщило со ссылкой на представителя Lego, что производитель игрушек приостановил все поставки своей продукции в магазины в России "в свете санкций и непредсказуемой ситуации". Таким образом, концерн закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта, сделало вывод издание.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович