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Бренд Viola станет преемником бренда Valio в России. Продукция с новым логотипом появится на прилавках магазинов уже этим летом. Об этом говорится в сообщении Valio в четверг, 14 июля, пишут "Известия".

«Преемником финского бренда станет Viola, которая объединит широкий локальный ассортимент свежей молочной продукции компании: молоко, йогурты, творожные сыры, сливки, сметана, творог. Продолжится производство и одноименной линейки плавленых сыров», — отмечается в тексте.

В компании уточнили, что бренд Viola был выбран в качестве ключевого, поскольку он на протяжении многих лет остается одним из лидеров российского рынка в категории плавленых сыров, сообщает телеканал «360». Узнаваемость Viola в России превышает 87%.

Ребрендинг связан со сменой собственника ООО «Валио», которым в конце апреля стала ГК «Велком». Ранее концерн принадлежал финским собственникам. Обновление бренда вступит в силу с августа.

В компании добавили, что плавленый сыр сохранит привычное ярко-красное оформление, а для линейки свежей молочной продукции и творожных сыров был разработан новый логотип Viola в синем и белом цветах.

Фото из открытых источников