Борисов: новая российская орбитальная станция сможет быть вечной

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Новая российская орбитальная станция сможет быть вечной за счет сменных модулей и должна быть открыта для международных исследований вместе с партнерами из дружественных стран, заявил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что станция должна быть открыта для дружественных стран, для международных исследований", - приводятся слова Борисова на сайте госкорпорации.

Как отметили в "Роскосмосе", гендиректор рассказал, что станция за счет сменных модулей сможет быть вечной, а обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей.

Во время посещения Борисовым Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина к нему обратился командир отряда космонавтов Олег Кононенко и попросил не допустить перерывов в пилотируемой программе России при переходе с Международной космической станции к РОС.

"Это подтверждение того, что такие вещи нельзя допускать, нельзя терять школу пилотируемой космонавтики", - ответил Борисов.

Фото: Sputnik / Виктор Толочко / РИА Новости