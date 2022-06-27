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Большая распродажа аксессуаров и гаджетов в билайне

27 июня 2022 13:06
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Большая распродажа аксессуаров и гаджетов в билайне

Выгодное предложение для клиентов билайна — в интернет-магазине и салонах продаж оператора стартовала летняя распродажа аксессуаров и гаджетов.

В ее рамках клиенты билайна получат возможность приобрести гаджеты и аксессуары со скидкой до 50%. Акции и скидки в билайне позволяют делать покупки со значительной экономией. Все товары, представленные на сайте компании, имеют официальный сертификат и гарантию от производителя. 

Помимо смартфонов и планшетов клиенты билайна смогут приобрести по выгодным ценам умные часы и устройства умного дома, а также наушники, чехлы, портативные зарядные устройства, карты памяти, игровые аксессуары и многие другие товары. Среди представленных брендов — Samsung, ZTE, JBL, Honor, Kingston и другие.

Полный перечень товаров, участвующих в распродаже, представлены на сайте оператора — https://beeline.ru/customers/products/summer-sale-2022/ 

Летняя распродажа билайна продлится до 15 августа 2022 года.

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