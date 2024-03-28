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Более 9 тысяч человек поднялись на смотровую площадку вокзала Самара с момента запуска экскурсионного проекта «Вокзалы России»

28 марта 2024 15:14
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Вокзальный комплекс является самым высоким в России и Европе, а его смотровая площадка располагается на высоте 100 м.

С момента запуска экскурсионного проекта «Вокзалы России» (с 2021 года) на смотровую площадку вокзала Самара поднялось более 9 тыс. человек.

Вокзальный комплекс является самым высоким в России и Европе, а его смотровая площадка располагается на высоте 100 м, откуда открывается впечатляющий вид на историческую часть города. Также со смотровой площадки можно увидеть реки Самару и Волгу, стадион «Локомотив», дом с муралом, на котором изображен портрет Льва Толстого и многое другое.

Самостоятельное посещение смотровой площадки – один из форматов, предлагаемых в рамках экскурсионного обслуживания пассажиров. Оформить посещение можно в зале «Комфорт» на 3 этаже. Также жители и гости города могут стать участниками экскурсии по вокзальному комплексу с посещением музея Куйбышевской железной дороги, а юные посетители – пройти квест. Маршрут проходит по самым интересным и знаковым местам вокзала, многие из которых недоступны для обычных пассажиров: зимний сад с фонтаном, помещение дикторской, а также специально разработанный для программы мурал высотой около 3 метров с изображением вокзала.

Погрузиться в историю и познакомиться с архитектурой вокзалов пассажиры могут во многих других городах и в самых разных форматах: аудиогиды, квесты, экскурсии с гидом или просто самостоятельное посещение музеев и смотровых площадок.

Всю информацию об экскурсиях, проводимых на более чем 20 вокзалах страны, можно получить на сайте Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» в разделе «Экскурсии на вокзалах» - tours.dzvr.ru. Ресурс объединяет все продукты, предлагаемые пассажирам в рамках экскурсионного проекта «Вокзалы России». За это время его участниками стали уже около 44 тыс. человек, сообщает пресс-слжба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-слжба КбшЖД

Теги: Самара

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