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Более 5 тысяч лекций по правилам безопасности для детей провели железнодорожники КбщЖД с начала года

11 июня 2024 15:15
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Для закрепления полученных знаний ребятам продемонстрировали видеоролики и раздали более 15 тыс. специальных памяток.

За пять месяцев 2024 года в рамках профилактических мероприятий железнодорожники провели со школьниками и студентами более 5 тыс. лекций и бесед, в которых приняли участие 40 тыс. детей и подростков. Для закрепления полученных знаний ребятам продемонстрировали видеоролики и раздали более 15 тыс. специальных памяток.

Также совместно с сотрудниками полиции были проведены рейды, во время которых было задержано около 1,5 тыс. человек – взрослых и детей, переходивших пути в неположенных местах или перед приближающимися поездами.

С начала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33% увеличилось количество несчастных случаев с несовершеннолетними. За пять месяцев текущего года было травмировано 4 детей, в том числе, 3 – смертельно (два случая произошли в Самарской области и по одному – в Республике Башкортостан и Мордовии).

Железнодорожники обеспокоены количеством нарушений, к которым относятся хождение по путям в неположенном месте, переход путей перед приближающимся поездом, попытки залезть на платформу или спрыгнуть с нее. Усугубляют ситуацию гаджеты, на которые отвлекаются дети, в том числе прослушивая музыку через наушники, а также увлечение «зацепингом».

Куйбышевская железная дорога призывает педагогов и родителей не оставаться безучастными к нарушению детьми правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре и просит регулярно проводить с подростками разъяснительные беседы о том, как необходимо вести себя на объектах стальной магистрали, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД

 

 

 

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