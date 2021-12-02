Я нашел ошибку
Главные новости:
Врачи рекомендуют пожилым пациентам пройти вакцинацию от гриппа.
В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа
Поперечные шумовые полосы появились на участке автодороги Осинки – Приволжье в Самарской области.
Дороги региона обустраивают шумовыми полосами
Он заключен под стражу.
В Отрадном во время пьяной ссоры мужчина убил своего знакомого
Активисты Волонтерского центра «ЕР» поздравили коллег-добровольцев с праздником Партии.
В День рождения «Единой России» самарские волонтеры получили подарки
АПК «Гарпун» представляет собой систему, производящую видеоаналитику транспортного потока.
В регионе автоинспекторы применяют комплекс «Гарпун» для  фиксации нарушений ПДД
Масштабное обновление пассажирского транспорта самарского метрополитена продолжается.
В самарском метро выпустили на линию капитально отремонтированный поезд
Предусмотрена предварительная продажа билетов за 10 суток.
Билеты с указанием места на пригородные «Ласточки» можно приобрести в Самарской области 
Соревновались команды из четырнадцати субъектов Приволжского федерального округа.
Сотрудники МЧС СО приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам ПФО
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.06
0.09
EUR 83.81
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области проходит областной онлайн-фестиваль, посвященный Международному Дню инвалидов
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билеты с указанием места на пригородные «Ласточки» можно приобрести в Самарской области 

2 декабря 2021 15:41
134
Предусмотрена предварительная продажа билетов за 10 суток.

Для повышения комфорта пассажиров билеты с указанием мест можно приобрести на скорые пригородные поезда «Ласточка» по маршрутам Самара –  Жигулевск, Самара – Сызрань-1 и в обратном направлении. Предусмотрена предварительная продажа билетов за 10 суток. Оформить такой билет можно в пригородных кассах Самара, Жигулевск, Сызрань-1.

Напомним, пригородный поезд «Ласточка» ежедневно курсирует по маршруту Самара – Жигулевск, отправляясь со станции Самара, 4 раза в день – в 07:00, 14:00, 18:00 и 20.00. В обратном направлении со станции Жигулевск «Ласточка» отправляется в 6.44, 10:44, 17:44 и 20:02. Для удобства пассажиров она делает остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское Море и Могутовая. Время в пути составляет 1 час 44 минуты.

Также в Самарской области в выходные дни скоростной поезд «Ласточка» курсирует по популярному туристическому маршруту Самара – Сызрань. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Липяги, Чапаевск, Безенчук и Обшаровка. Время в пути составляет 1 час 33 минуты. Со станции Самара «Ласточка» отправляется в Сызрань каждую субботу в 07:15 и 18:30, по воскресеньям – в 16:13. В обратном направлении со станции Сызрань-1 в Самару скорый поезд отправляется по субботам и воскресеньям в 09:00, по воскресеньям – в 18:00. Время указано местное, передает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:  КбшЖД

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 902 жителя Самарской области заболели коронавирусом
2 декабря 2021  13:07
Еще 902 жителя Самарской области заболели коронавирусом
431
В Самаре могут отказаться от схемы посадки в автобусы только через переднюю дверь
2 декабря 2021  12:45
В Самаре могут отказаться от схемы посадки в автобусы только через переднюю дверь
224
В Ленинском районе Самары изымут земли под строительство метро
2 декабря 2021  11:59
В Ленинском районе Самары изымут земли под строительство метро
312
Еще 904 жителя Самарской области заболел коронавирусом
1 декабря 2021  13:34
Еще 904 жителя Самарской области заболели коронавирусом
636
С 10 декабря в Самаре и Тольятти начинают работать пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
1 декабря 2021  10:13
С 10 декабря в Самаре и Тольятти начинают работать пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
891
Весь список