В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации.
1 сентября состоится экскурсия для детей в Музее Рязанова
Благодаря его инициативе и поддержке коллектива автомобиль будет использоваться для выполнения боевых задач.
Сотрудник УФСИН СО оказал поддержку бойцам в зоне СВО
В полиэтиленовом пакете с конфетами «карамель» ухищрённым способом были спрятаны наркотические вещества.
В исправительную колонию №5 УФСИН СО не попали запрещенные предметы
Будьте внимательны и осторожны!
Завтра в губернии ожидается усиление ветра
Выступления экспертов «РКС-Самара» показали: опыт предприятия имеет прикладное значение для всей отрасли и может стать основой новых решений, направленных на повышение эффективной работы водоканалов и улучшение качества жизни горожан. 
Опыт специалистов «РКС-Самара» заинтересовал профессиональное сообщество водоканалов России
Победителей определили среди представителей малого, среднего и крупного бизнеса в сфере промышленности, высоких технологий и услуг.
Успехи четырех самарских предприятий-экспортеров отметили на уровне ПФО
Его новый размер составляет 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения региона. В 2025 году его размер - 18 169 рублей.
С 1 сентября Отделение СФР СО выплачивает студенткам пособие по беременности и родам в новом размере
Планируйте семейный досуг.
Как отметить День знаний в Самаре
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»

28 августа 2025 12:47
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов». В рамках сотрудничества оператор обеспечивает работу бесплатной Горячей линии акции с использованием облачной АТС. По номеру 8-903-162-88-81 участники могут связаться с сотрудниками фонда «Вера», чтобы получить консультацию и разъяснения по любым вопросам участия. Линия доступна ежедневно с 11:00 до 20:00 — прием звонков продлится до 5 сентября 2025 года. После онлайн-регистрации участникам приходит смс с номером заявки для быстрого получения атрибутики в пункте выдачи.  Затраты на отправку этих сообщений абонентам всех операторов берет на себя друг фонда -Билайн. В 2024 году на Горячую линию поступило 2067 звонков из разных регионов России.

Акцию «Дети вместо цветов» 11-й раз проводят фонд помощи хосписам «Вера» и Детский хоспис «Дом с маяком». Суть инициативы проста: 1 сентября дети приносят на школьную линейку не отдельные букеты, а собирают учителю один большой красивый букет от класса. А сэкономленные на цветах средства родители переводят в помощь подопечным фондов.

За 10 лет проведения акции фонд «Вера» и Детский хоспис «Дом с маяком» собрали более 480 миллионов рублей, чтобы помочь более 11 000 семей с тяжелобольным детьми и молодыми взрослыми по всей России. В 2024 году в акции участвовали школы из 1248 населённых пунктов, сумма сбора составила более 96 миллионов рублей! Это рекорд за всю историю акции.

Собранные средства идут на покупку аппаратов для дыхания и другого медицинского оборудования, инвалидных колясок и лечебного питания для подопечных фонда и пациентов детских хосписов. Кроме того, эти средства позволяют оплачивать работу координаторов, психологов, юристов, врачей и медсестёр, которые помогают подопечным жить максимально полной жизнью — без боли, с друзьями, школой и всем тем, что есть у детей без серьёзных проблем со здоровьем.

Елена Мартьянова, директор Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» — об акции «Дети вместо цветов»:

«Вместе с ростом акции „Дети вместо цветов” все эти одиннадцать лет росла и крепла паллиативная помощь детям. Одиннадцать лет назад мы помогали детям покупать аппараты искусственной вентиляции лёгких, чтобы они вернулись домой из реанимации. Тогда почти не было детских хосписов, было очень сложно добиться обезболивания. Сейчас наша главная задача — развивать помощь детям на дому, чтобы родители не боялись жить с тяжелобольным ребёнком, при этом получали поддержку. Если есть помощь — семья более устойчива, и ребёнок окружен заботой. Тогда можно забыть про слова „неизлечимо больной”. Это просто ребёнок, который выбирает, что ему нравится, а что — нет. Который общается, учится, заводит друзей. Чем больше школ и семей участвуют в „Дети вместо цветов” — тем больше таких детей, у которых болезнь не отнимает семью и детство».

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию в Билайне:

«Мы верим, что технологии обретают настоящий смысл тогда, когда помогают жить. Уже шесть лет вместе с акцией «Дети вместо цветов» мы видим, как сэкономленные на цветах средства   и порыв помогать - превращаются в аппараты для дыхания, коляски, лекарства и самое главное — в возможность детям быть детьми. Для нас честь быть рядом и помогать этому чуду случаться снова и снова».

Истории некоторых семей, которые ждут помощи в этом году, можно прочитать на сайте акции.

