Главные новости:
Премия присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других.
В Самарской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей»
Финальные испытания пройдут в Курске с 29 сентября по 2 октября. В них примут участие 89 мастеров со всей России.
Преподаватель из Самары представит регион на конкурсе профмастерства «Мастер года»
Культурная программа объединит 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 14 объектов.
Сформирована архитектура культурной программы форума «Россия – спортивная держава» в Самаре
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Билайн увеличил емкость 4G в жилых кварталах и общественных пространствах Тольятти

29 сентября 2025 12:00
207
Мобильный оператор оптимизировал инфраструктуру в Тольятти, усовершенствовав ее параметры. Модернизация затронула спальные и промышленные микрорайоны, парковые зоны, культурные объекты и медицинские учреждения.

В частности, инженеры компании провели точечную настройку телеком-оборудования сразу в нескольких густонаселенных жилых массивах города:

  • на территории 1-го, 3-го, 5-го, 9-го, 12-го, 15-го, 16-го и 20-го кварталов в Автозаводском районе;

  • в микрорайоне Шлюзовой в Комсомольском районе;

  • а также вблизи нового ЖК «Crystal Park» в Центральном районе.

Результатом работ стало не только общее укрепление сети, но и увеличение ее емкости. Последнее, в свою очередь, позволяет большему количеству клиентов оператора одновременно использовать цифровые сервисы – смотреть видеоконтент в потоковом режиме, слушать аудиокниги и музыку без задержек, заказывать доставку на дом и оставаться онлайн во время прогулок по району. 

Оператор расширил возможности своей сети и на территории целого ряда общественных пространств и социальных объектов города. В их числе – Бульвар Гая и Бульвар Космонавтов, Фанни Парк, Музей Самарского края и Тольяттинская клиническая больница №5.

Как сообщают в компании, проведенная модернизация повысила надежность сети в этих локациях и позволила снизить трафиковую нагрузку, которая характерна для таких мест с высокой концентрацией людей. 

«С приходом осеннего сезона городская жизнь набирает обороты – люди возвращаются из отпусков и дач, а школьники и студенты приступают к новому учебному году. Как следствие – в разы возрастает потребность в мобильном интернете. Для того, чтобы обеспечивать наших клиентов стабильным соединением, в течение прошедших летних месяцев мы активно обновляли инфраструктуру в городах области, усиливая покрытие 4G. Так, помимо Тольятти, наша команда также запустила дополнительное оборудование в Жигулевске, Кинеле и Новокуйбышевске», – комментирует директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.

 

Фото freepik.com

