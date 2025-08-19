Билайн усилил сеть домашнего интернета и ТВ в Самаре с помощью отечественного оборудования

Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам рассказали о народных приметах на 19 августа.
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Он быстрее всех других специалистов подключил и настроил электропривод AUMA.
Специалист «РКС-Самара» поставил новый производственный рекорд
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки.
Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией «Т Плюс»
Фигурант в нежилом помещении, расположенном Советском районе города Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.
Самарец за незаконную игорную деятельность ответит перед судом
Ветеранов и работников авиации поздравили с профессиональным праздником.
В Самаре отметили День Воздушного Флота России
Выставка называется «Пограничное состояние» потому, что, оказавшись на ней, каждый волен самостоятельно решать, где проходят границы и как их определять.
«Пограничное состояние»: в СОУНБ откроется выставка Татьяны Казаковой и Егора Ельцова
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.41
EUR 94.09
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билайн усилил сеть домашнего интернета и ТВ в Самаре с помощью отечественного оборудования

19 августа 2025 10:20
168
Переход на отечественное оборудование также позволил снизить вероятность обрывов даже при передаче больших объемов трафика.

Erid 2VSb5wKCoTF

Билайн повысил пропускную способность сети ШПД для жителей Самары за счет модернизации оборудования BRAS*. Это ключевой элемент сети провайдера, который отвечает за подключение пользователей к широкополосному доступу в интернет и обеспечивает стабильную работу домашнего интернета и цифрового ТВ.

Благодаря расширению пропускных каналов и оптимизации ключевых узлов сети Билайн быстрее обрабатывает запросы пользователей, а клиенты получают более стабильный сигнал для домашнего интернета и цифрового ТВ. Это позволяет смотреть четкий эфир по ТВ, одним кликом запускать фильмы и сериалы в высоком качестве в онлайн-кинотеатрах, настраивать умный дом, подключаться к видеоконференциям по работе, заниматься с репетитором или стримить в играх.

Переход на отечественное оборудование также позволил снизить вероятность обрывов даже при передаче больших объемов трафика. Это еще один важный шаг к более технологичному и клиентоориентированному сервису: Билайн инвестирует в инфраструктуру, чтобы пользователи получали максимально стабильное соединение — дома, на даче и в офисе.

В рамках работ инженеры транспортной сети Билайна обновили 45 единиц оборудования по всей стране, заменив их на решение отечественного производителя. Покрытие стало надежнее для полумиллиона россиян из 21 города: Архангельска, Барнаула, Вологды, Димитровграда, Иванова, Калининграда, Калуги, Кемерова, Костромы, Курска, Москвы, Перми, Самары, Саратова, Смоленска, Сочи, Тольятти, Тюмени, Череповца, Ставрополя, Волгограда.

«Учитывая активность пользователей домашнего интернета и цифрового ТВ, Билайн ставит высокие требования к надежности сети. Поэтому мы своевременно модернизировали узлы BRAS, сделав выбор в пользу оборудования от отечественного производителя. В результате нам удалось повысить качество обслуживания клиентов, сделать инфраструктуру более стабильной вне зависимости от нагрузки», – прокомментировал Сергей Лядовой, директор по развитию мультисервисной сети.

*BRAS (Broadband Remote Access Server) – БРАС – серверы широкополосного удаленного доступа, которые агрегируют трафик от пользователей, обеспечивают авторизацию, маршрутизацию, контроль качества сервиса, а также позволяют провайдерам настраивать доступ к различным услугам (интернет, цифровое ТВ, телефония) через одно подключение.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru 

 

Фото:   пресс-служба Билайна

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
428
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
430
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
805
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
625
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
737
Весь список