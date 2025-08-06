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Билайн совместно с China Telecom обеспечат работу сервисов и интернета в китайских автомобилях в России и странах СНГ

6 августа 2025 13:59
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Билайн совместно с China Telecom обеспечат работу сервисов и интернета в китайских автомобилях в России и странах СНГ

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«Билайн бизнес» (корпоративное направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний) и китайская телекоммуникационная компания China Telecom подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого операторы займутся цифровизацией автомобилей из Китая. Партнерство охватит крупнейших автопроизводителей, включая Changan, Avatr, Xpeng и другие. Компании сфокусируются на разработке сервисов для подключенных автомобилей: мультимедиа, телематика и автономная связь. Результатом должен стать, в частности, доступ к онлайн-сервисам непосредственно с водительского кресла.

Рынок транспорта — крупнейший сегмент рынка корпоративного «интернета вещей» в России. Его условно можно разделить на следующие направления:

  • мониторинг грузов

  • управление корпоративными автопарками (Fleet Management, «управление автопарком»)

  • Х-шеринг (X-sharing, общее название различных видов совместного потребления автосервисов)

  • подключенные автомобили (Connected Car, «подключенный автомобиль»)

Проект, реализуемый «Билайн бизнес» совместно с China Telecom, относится к направлению Connected Car. Подключенный автомобиль на этапе производства оснащается SIM-картой, которая после активации в соответствии с установленными требованиями позволяет взаимодействовать с приложениями, передавать информацию (данные о давлении в шинах, температуре в салоне и прочее) и обновлять программное обеспечение через интернет — без визита в сервис. Также владельцы авто смогут управлять рядом функций через мобильное приложение: пользоваться онлайн-навигацией, слушать музыку, общаться в соцсетях и играть в игры.

Господин Ма Гуани, генеральный директор China Telecom в РФ:

«China Telecom уделяет первостепенное внимание своим клиентам, особенно китайским автопроизводителям, которые активно расширяют свое присутствие на новых рынках. Именно поэтому партнерство с компанией Билайн имеет для нас особое значение. Мы высоко ценим профессиональный опыт оператора в работе с российскими автопроизводителями и развитую платформу управления SIM-картами, которая позволяет контролировать и управлять устройствами при помощи функций искусственного интеллекта. Также вопросы безопасности играют важную роль и здесь важно отметить возможность Билайна организовывать изолированные сети с организацией физического стыка и маршрутизацией трафика через выделенный APN. Эти возможности позволяют нам эффективно отвечать на постоянно растущие запросы китайских автопроизводителей».

Александр Хомутинников, директор по развитию продуктов «интернета вещей» и оператора фискальных данных Билайна:

«После 2022 года рынок автомобилей РФ претерпел изменения: появляется больше интеллектуальных моделей, преимущественно китайских, которые на текущий момент не имеют собственных производств на территории России. Глобальная цель Билайна — добиться того, чтобы каждая машина, попадающая на территорию России, уже имела SIM-карту и профиль оператора для получения онлайн-сервисов.  В рамках этого проекта операторы договорились о тесной интеграции между внутренними системами компаний для возможности предоставления удобного сервиса китайским автопроизводителям, чтобы выход на новый рынок для них был максимально удобным и бесшовным, с полным соблюдением требований российского законодательства».

Илья Вантеев, директор по работе с национальными и международными операторами Билайна:

«Подписание договора является важным первым шагом для развития нового направления сотрудничества между China Telecom и Билайн. Данное взаимодействие добавит новые возможности и усилит уже сформировавшееся взаимовыгодное партнерство между нашими компаниями».

Билайн является одним из лидеров в сфере Connected Car в России и накопил значительный опыт в области цифровых решений для автомобилей: с 2019 года SIM-карты оператора устанавливались в модели Renault, с 2020 года – в Nissan и Infinity, КАМАЗ, АвтоВАЗ.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото ru.freepik.com

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