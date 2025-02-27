билайн: продажи устройств для умного дома за год выросли более чем в 2,5 раза

123

За год продажи устройств для умного дома в билайне выросли почти на 260%. Рост в 2024 году наблюдается по всем брендам, представленным в ритейл-сети компании по отношению к 2023 году.

Ранее билайн подвел итоги по продажам умных колонок в 2024 году. Они выросли в 2 раза. Теперь компания оценила показатели своей ритейл-сети по другим популярным устройствам категории «Умный дом».

Лидером по доле продаж оказались лампочки (58%). В топ самых популярных устройств также вошли умные датчики (16%), центры управления для умного дома (8%) и камеры (4%). Средний чек за продукцию: лампочки — 570 руб., датчики — 1900 руб., камеры — 4800 руб.

Каждый крупный бренд, представленный в билайне в категории «Умный дом», занял свою нишу. Так, лидер среди продаж умных лампочек — Sber, в смарт-камерах — Xiaomi, а среди датчиков и хабов — Яндекс.

В целом по количеству продаж устройств для умного дома лидирует Яндекс, на втором месте — Sber, на третьем — Xiaomi. При этом по итогам прошлого года у клиентов значительно повысился интерес к продукции Sber— билайн увеличил продажи устройств компании почти в 10 раз. У Яндекса показатель вырос в 2 раза, у Xiaomi — в 1,6 раза.