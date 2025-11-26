Билайн присоединился к «Альянсу в сфере ИИ»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставка «Земля. Ветер. Огонь» объединит в себе более 90 произведений художников. Каждый из троих художников работает над своими полотнами в оригинальной, свойственной только ему манере.
В СОУНБ состоится открытие художественной выставки «Земля. Ветер. Огонь» арт-группы «Горынычи»
С 2007 года кузнечная артель «Вакула», расположенная в Новокуйбышевске, занимается производством художественной ковки. Мастера создают уникальные произведения из металла.
Господдержка помогает развивать кузнечное дело в Новокуйбышевске
Компания «Пенный берег» (часть группы «Полад») начала в Тольятти выпуск комплектов подушек для сидений автомобилей моделей Lada Vesta и Lada Aura. Годовой объём выпуска планируется на уровне до 150 тысяч комплектов.
В регионе запустили производство комплектующих для сидений Lada Vesta и Aura
В программе праздника гостей ждут интерактивные задания, где каждый сможет почувствовать себя учёным-палеонтологом и исследовать окаменелости древних обитателей края, увлекательные палеонтологические игры и викторины, творческие мастер-классы.
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Выпускница Самарского государственного медицинского университета приняла участие в программе «Земский доктор» и вернулась работать на свою малую родину - в село Красноармейское.
«Земский доктор»: врач-терапевт пополнила коллектив Красноармейской больницы
Своевременная и полная оплата потреблённых ресурсов – главное условие участия и вклад в развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Самары! 
«РКС-Самара» к Новому году проводят поощрительную акцию для добросовестных УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК
В Омске состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту в дисциплинах фристайла, закрывающие соревновательный сезон 2025 года.
Спортсмены из Самарской области стали лучшими на всероссийских соревнованиях по роллер-спорту
Она подведет промежуточные итоги года и расскажет о реализации нацпроектов, благоустройстве дворов, ремонте дорог, о подготовке к работе в условиях зимнего сезона и к новогодним праздникам, остановится на теме реставрации ОКН и обновления теплосетей.
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.96
0.04
EUR 90.97
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
Союз художников Самары приглашает на предновогоднюю ярмарку
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билайн присоединился к «Альянсу в сфере ИИ»

26 ноября 2025 14:44
139
Билайн вступил в «Альянс в сфере искусственного интеллекта». Это ассоциация лидеров в области ИИ из различных отраслей, которая призвана объединять лучшие практики и компетенции, чтобы создавать наиболее благоприятные условия для развития ИИ-технологий в

Билайн вступил в «Альянс в сфере искусственного интеллекта». Это ассоциация лидеров в области ИИ из различных отраслей, которая призвана объединять лучшие практики и компетенции, чтобы создавать наиболее благоприятные условия для развития ИИ-технологий в России. С 2024 года «Альянс» — координатор бизнеса по реализации Национальной стратегии ИИ 2030. 

«Альянс в сфере ИИ» был учрежден в 2019 году, чтобы стать драйвером развития искусственного интеллекта в России, обеспечивая технологическое лидерство и рост бизнеса компаний-участников. На его базе работают отраслевые клубы с участием крупных компаний и вендоров, которые вырабатывают единые метрики для ИИ-решений, разрабатывают ML-модели, готовят кадры, занимаются стандартизацией и регулированием.

Также под эгидой «Альянса» был разработан Национальный кодекс этики ИИ, который уже подписали около 360 организаций из 20 стран. Кроме того, при поддержке ассоциации учреждены крупнейший в мире школьный конкурс по ИИ и национальная премия для ученых и регионов, составлен рейтинг 180+ вузов по качеству подготовки DS/AI, создан портал AI Russia с крупнейшей библиотекой юзкейсов.

В числе участников «Альянса» — «Сбер», «Альфа-Банк», «Яндекс», «Газпром нефть», РФПИ, «Сибур», «Русагро», «Северсталь», «Ростелеком», «Лаборатория Касперского» и мн. др.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«“Альянс в сфере ИИ” объединяет усилия ключевых игроков рынка — лидеров развития и внедрения ИИ — и концентрирует глубокую экспертизу по вопросам внедрения искусственного интеллекта. Это помогает ему работать на ускорение технологического развития отрасли, привлекать инвестиции в наиболее перспективные направления, создавать комфортную регуляторную среду, вносить свой вклад в развитие кадрового потенциала нашей страны.
Билайн активно применяет ИИ, меняя свои внутренние процессы и выводя лучшие практики на рынок. Так, мы трансформируем свой ИТ-ландшафт по принципу “Все как код” и внедряем ИИ-ассистентов и агентов. Среди корпоративных клиентов широко востребованы наши ИИ-агенты, частным же клиентам мы предоставляем простой и удобный доступ к инструментам ИИ — в рамках продукта-платформы "план б.". Так что вступление Билайна в "Альянс" выглядит закономерно. В составе ассоциации мы получим дополнительный нетворкинг и обмен опытом в таком важном вопросе, как развитие технологий искусственного интеллекта».

 

Фото:  пресс-служба Билайна

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
157
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
204
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
1478
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
814
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
1498
Весь список