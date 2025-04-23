билайн представил комплекс рекомендаций по киберграмотности для старшего поколения

Я нашел ошибку
Главные новости:
Курс на кооперацию и технологический суверенитет.
В Тольятти прошли Дни открытых дверей кластера инновационного станкостроения «РУДА»
В Самаре 24 апреля в 12:00 Волонтёры Победы дадут старт акции на площади Куйбышева.
Более 200 000 Георгиевских лент в преддверии Дня Победы раздадут волонтеры в Самарской области
Через несколько лет на территории госпиталя молодые яблони зацветут и будут напоминать сотрудникам и пациентам о тех, кто ковал Победу.
80 яблоневых деревьев высадили на территории Самарского областного госпиталя для ветеранов войн
«РКС-Самара» просит жителей игнорировать подозрительные листовки о поверке счётчиков.
"РКС-Самара" предупреждает жителей о подозрительных листовках
В год 80-летия Победы ключевой темой конкурса станет патриотизм и защита Отечества.
Завершается приём заявок на Фестиваль уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Подписывайтесь на госпаблики Самарской области – это надёжный источник информации и возможность оперативно получать обратную связь от органов власти.
Госпаблики помогают жителям Самарской области быть в курсе важных событий
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +23, +25°С.
 24 апреля в регионе днем местами кратковременный дождь, гроза, до +26°С
Управление по вопросам миграции информирует, что у иностранных граждан осталось 7 дней ,чтобы узаконить свое нахождение на территории Российской Федерации.
Официальная информация Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.46
0.7
EUR 94.04
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
80 яблоневых деревьев высадили на территории Самарского областного госпиталя для ветеранов войн
35 самарских школьников стали победителями и призерами областного конкурса «Безопасные дороги глазами ребенка»
Русский оркестр Тольяттинской филармонии выступит вместе с юными музыкантами города в программе «Ступени мастерства»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билайн представил комплекс рекомендаций по киберграмотности для старшего поколения

23 апреля 2025 13:29
180
билайн представил комплекс рекомендаций по киберграмотности для старшего поколения

Erid 2VSb5xHRPWx

билайн представил комплекс рекомендаций, разработанный для экспертов, работающих с людьми старшего возраста. Это стало следующим шагом в планомерной работе, которую компания осуществляет в партнёрстве с проектом «Московское долголетие».

В него входят обучающие материалы, раздаточные листовки и интерактивный тренажер. Он позволяет пользователям в понятной форме изучить основные виды мошенничества и узнать способы защиты от них. Позвонив по номеру (+79037040611)*, клиенты могут прослушать записи, имитирующие разговоры с мошенниками, которые содержат примеры манипуляций и тактики давления злоумышленников.

21 апреля 2025 года прошел круглый стол на тему «Безопасность на линии: как защитить людей старшего возраста от телефонного мошенничества». В разговоре приняли участие советник заместителя министра экономического развития РФ Ольга Терно, директор Московского региона билайна Олег Бирюков, заместитель ГБУ «Московское долголетие» Анна Скорик, директор по управлению фродом и гарантированию доходов билайна Петр Алферов, исполнительный директор Сбербанка, лидер сегмента 65+, Мария Воелкина, клинический психолог РНИМУ имени Н.И. Пирогова Елизавета Куликова и врач-невролог, эксперт фонда здоровья мозга ФРОНТМЕД Ксения Невзорова.

«Сегодня в мире более миллиарда людей старше 60 лет, а к 2050 году их будут насчитывать 2 млрд человек. Только в России проживают 41 млн пенсионеров, каждый пятый занят в экономике или работает в найме, или занимается предпринимательской деятельностью. При этом согласно данным Минтруда 20% жертв мошенников в России старше 60 лет. Поэтому сегодня есть необходимость в создании верифицированных площадок, где можно получить необходимые знания и навыки для противодействия преступникам. В этом году Минэкономразвития России планирует запустить программу для потенциальных предпринимателей серебряного возраста, которая будет обязательно включать блоки по финансовой и кибербезопасности», — отмечает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

«Наше совместное исследование с проектом Московское долголетие показало, что 31% представителей старшего поколения заинтересованы в обучении различным методам защиты от мошенников. Это подчеркивает важность доступного и понятного донесения информации. В связи с этим билайн разработал простые решения и инструменты обучения для специалистов, работающих с людьми старшего возраста. Тренажер и рекомендации получили положительные отзывы как от экспертов, так и от самих старших во время проведения мастер-классов в центрах Московского долголетия, что подтверждает их эффективность и актуальность. Мы не только внедряем современные технологии для защиты от мошенничества, но и активно развиваем программы, направленные на повышение безопасности пользователей. Наша миссия — обеспечить надежную защиту клиентов в цифровом мире», — поделился Олег Бирюков.

«Совместно с билайном мы провели большую исследовательскую работу, результаты которой еще раз подтвердили, что старшее поколение более цифровизировано, особенно в Москве. Мы увидели, что участники «Московского долголетия» обладают более высокими знаниями в этой сфере, чем неучастники, а также пользуются большим количеством инструментов для защиты от кибермошенников. Это показывает, что проект внес весомый вклад в обучение старших в цифровом мире, с 2018 года занятия по компьютерной и финансовой грамотности уже прошли более 200 тысяч человек. При этом, перед нами по-прежнему стоит задача усиливать работу в этом направлении, чтобы старшее поколение было максимально защищено в цифровом пространстве как с точки зрения устойчивости самого человека действиям мошенников, так и с точки зрения популяризации максимально актуальной информации и подходов в сфере антифрода. Надеемся, результаты нашей совместной работы с билайном в дальнейшем будут полезны как тем, кто работает со старшими, так и детям, внукам для взаимодействия со своими старшими родственниками», — прокомментировала заместитель директора ГБУ «Московское долголетие» Анна Скорик

В ходе мероприятия участники обсудили актуальные киберугрозы, с которыми сталкиваются люди старшего возраста, и технологии, помогающие им оставаться защищенными. Спикеры акцентировали внимание на важности развития знаний в области кибербезопасности и упомянули об аспектах когнитивного здоровья, связанных с психологией и неврологией, что позволяет лучше понять процессы, влияющие на восприятие информации.

* Бесплатно для клиентов билайна. Для пользователей других операторов вызовы могут быть платными из-за межсетевой тарификации.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото ru.freepik.com

В центре внимания
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
23 апреля 2025  14:02
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
189
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
23 апреля 2025  13:51
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
179
Сегодня врио главы Промышленного района Самары проведет прямой эфир с жителями
23 апреля 2025  11:39
Сегодня врио главы Промышленного района Самары проведет прямой эфир с жителями
221
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
22 апреля 2025  11:38
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
358
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
22 апреля 2025  10:58
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
348
Весь список