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Билайн отмечает заметный рост спроса на сервисы по информационной безопасности в 2024 году

29 января 2025 12:59
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билайн отмечает заметный рост спроса на сервисы по информационной безопасности в 2024 году

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С начала 2024 года билайн фиксирует заметный рост спроса на ряд услуг в сфере информационной безопасности.

Отразили 135 тысяч DDoS-атак в 2024 году: вызовы и достижения

В 2024 году билайн успешно отразил около 135 тысяч DDoS-атак, включая атаки на свою инфраструктуру и инфраструктуру клиентов. Это стало ответом на значительное усложнение и увеличение интенсивности угроз по сравнению с 2023 годом. Продолжительность атак увеличилась до нескольких суток, а их вектор стал более разноплановым, включая атаки на уровне приложений, которые сложнее выявить и заблокировать.

Ключевой особенностью года стало то, что около 60% паразитного трафика исходит из России, что делает фильтрацию международного трафика менее эффективной. Для атак используются бот-сети на базе уязвимых IoT-устройств, домашних роутеров и камер видеонаблюдения.

билайн нарастил клиентскую базу по направлению информационной безопасности на 18%, а выручка от услуг защиты от DDoS выросла на 29% год к году. Число атак увеличилось на 20%, при этом их интенсивность выросла в 3,4 раза.

Среди наиболее атакуемых отраслей оказались госсектор, телеком, финансы, ритейл, ИТ, промышленность и энергетика. Особенно заметен рост атак на региональных операторов связи, что создает угрозу как для коммерческих, так и государственных клиентов, подключенных к их сетям. билайн продолжает развивать свои технологии защиты, предлагая надежные решения для противодействия современным киберугрозам.

Cloud Security Awareness: рост в 20 раз

Услуга Cloud Security Awareness, направленная на повышение уровня осведомленности сотрудников и уменьшение количества инцидентов в области информационной безопасности, в 2024 году показала самый большой рост в портфеле компании. Это обусловлено увеличением рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта и дипфейков злоумышленниками. Человеческий фактор остается самым слабым звеном в системах защиты, поэтому заказчики вкладываются в обучение и тренировки.

Импортозамещение: NGFW и ГОСТ VPN

Несмотря на активные процессы импортозамещения в ИТ-сфере с 2022 года, сегмент защиты сетевого периметра и шифрования остается наиболее проблемным. Запросы на российские Next Generation Firewall (NGFW) и ГОСТ VPN продолжают поступать, подчеркивая актуальность этой проблемы. В 2024 году включение сервисов NGFW выросло на 16%, а ГОСТ VPN — на 90%, что отражает стабильный интерес к данным решениям на фоне сохраняющегося дефицита качественных аналогов иностранных продуктов.

Защита персональных данных и увеличение штрафов

После повышения штрафов за утечки персональных данных компании начали пересматривать подходы к защите своих информационных систем. beeline cloud отмечает кратный рост запросов на модернизацию действующих систем защиты.

«В 2025 году мы ожидаем, что вопросы информационной безопасности будут занимать еще более важное место в стратегиях компаний. Развитие технологий, таких как искусственный интеллект, увеличивает сложность угроз, и компании все чаще обращаются к решениям, которые помогают укрепить их защиту», — отметил Егор Бигун, директор по информационной безопасности beeline cloud.

Реклама ПАО «ВымпелКом» (www.beeline.ru).

Фото: ru.freepik.com

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