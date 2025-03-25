Билайн и red_mad_robot заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ

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Билайн и red_mad_robot подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Компании сосредоточатся на разработке и внедрении AI-решений для внутреннего использования, корпоративных клиентов и розничного рынка.

В рамках партнерства билайн и red_mad_robot планируют совместно разрабатывать AI-инструменты для следующего уровня цифровизации бизнес-процессов и повышения операционной эффективности. Это включает внедрение виртуальных ассистентов и интеллектуальных систем управления знаниями, которые ускорят принятие решений и упростят сотрудникам решение их задач.

Для корпоративного сегмента компании создадут AI-решения, помогающие бизнесу повышать конкурентоспособность. В планах — запуск мультиагентных платформ и интеллектуальных сервисов, которые упростят управление сложными процессами и усилят аналитические возможности предприятий.

Розничный рынок станет еще одним направлением сотрудничества. Компании разработают AI-сервисы для персонализированного взаимодействия клиентов с продуктами и услугами билайна. Это интеллектуальные помощники для подбора продуктов, управления подписками и поддержки клиентов в важных для них задачах в различных сферах.

Для управления проектами сформированы совместные команды. Такой формат обеспечит оперативность и слаженность работы.

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с одним из лидеров российского рынка искусственного интеллекта — red_mad_robot. Для билайна это важный шаг в развитии AI-компетенций и возможность быстрее стать еще более технологичной компанией, которая предлагает своим клиентам востребованные продукты и сервисы нового поколения. Уверен, что совместные проекты будут выстроены в формате win-win, где каждая из сторон внесет свой вклад в создание инновационных решений». — генеральный директор билайна Сергей Анохин

«Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с билайном. Технологии и экспертиза red_mad_robot в области искусственного интеллекта, объединенные с опытом билайна в работе с клиентами и масштабными сервисами, позволят создавать прорывные AI-решения, востребованные как в бизнесе, так и в повседневной жизни пользователей. Вместе мы сможем ускорить внедрение передовых технологий и сделать их доступнее». — основатель red_mad_robot Алексей Макин

red_mad_robot — технологическая компания с экспертизой в запуске цифровых продуктов и бизнесов. Включает red_mad_robot AI — центр исследований и разработки ИИ-решений: ИИ-ассистентов и мультиагентных платформ. Также проводит обучение по внедрению генеративного ИИ для топ-менеджмента российских компаний.

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) — одна из крупнейших в России цифровых компаний, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.

Картинка пресс-служба билайна