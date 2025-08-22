Я нашел ошибку
Главные новости:
Запатентованное изобретение помогает восстанавливать нормальное кровоснабжение.
Самарский бренд дыхательных тренажеров вошел в число лучших в России
Сотрудники отделения экономической безопасности Сызрани задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения.
В Сызрани в суд направлено уголовное дело о нарушении авторских прав
Главная цель проекта – создание условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах.
Губерния вошла в программу развития выездного туризма «Открой твою Россию»
Сотрудничество поможет владельцам и руководителям российских компаний лучше понимать цифровые угрозы и формировать культуру кибербезопасности.
Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса 
Аграрии Самарской области все чаще применяют современные технологии, включая использование беспилотных летательных аппаратов. 
Участник программы «Школа героев» ознакомился с агротехнологиями в одном из хозяйств Самарской области
Студентки самарских вузов подготовили свои яркие творческие выступления, среди которых песни, танцы, русские народные сказки и театральная постановка.  
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В океанариуме можно понаблюдать за взрослыми и молодыми особями - всего их теперь тринадцать.
В “Самарском океанариуме” снова акулье прибавление: в выходные пройдут бесплатные “Зубастые лекции” 
Арт-проект «Тенора XXI века».
Самарская филармония: открытие 85-го концертного сезона
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса 

22 августа 2025 11:23
114
Сотрудничество поможет владельцам и руководителям российских компаний лучше понимать цифровые угрозы и формировать культуру кибербезопасности.

Erid 2VSb5x7LqCD 

«Билайн бизнес» объявляет о старте долгосрочного партнерства с проектом CyberLink, направленного на просвещение в области кибербезопасности и выстраивания киберустойчивости малого и среднего бизнеса к хакерским атакам и взломам. CyberLink – проект Кибердома.

Сотрудничество поможет владельцам и руководителям российских компаний лучше понимать цифровые угрозы и формировать культуру кибербезопасности. Проект включает регулярные обучающие мероприятия, консультации и нетворкинг для предпринимателей и ИТ-специалистов из разных сфер.

Партнерство также предполагает организацию закрытых встреч и конференций для обсуждения актуальных вопросов кибербезопасности, методов оценки рисков и выбора оптимальных решений для защиты бизнеса.

В сообществе будут детально разбирать успешные кейсы по внедрению решений в области кибербезопасности в условиях ограниченных бюджетов.

Первой офлайн-встречей станет конференция 26 августа 2025 года, которая пройдет в Москве в Кибердоме. Мероприятие соберет более 200 представителей бизнеса и экспертов отрасли, они обсудят вызовы цифровой трансформации и реальные инструменты защиты.

Сергей Субботин, директор по маркетингу «билайн бизнес»:

«Мы понимаем важность надежного цифрового пространства для успешного развития бизнеса наших клиентов. Сотрудничество с проектом CyberLink позволяет нам внести вклад в укрепление позиций малого и среднего предпринимательства, предоставляя уникальные ресурсы и опыт в вопросах кибербезопасности».

Сергей Калмыков, генеральный директор Кибердома: 

«Малому и среднему бизнесу сегодня непросто — кибератаки стали ежедневной реальностью. Мы запустили проект CyberLink, чтобы помочь предпринимателям разобраться в вопросах кибербезопасности и выстроить понятную, работающую стратегию защиты. Для нас важно, что на самом старте проекте нас поддерживает «билайн бизнес», это говорит о том, что проект важен для индустрии. Участники проекта получают доступ к сообществу Кибердома: это эксперты по информационной безопасности, разработчики, “белые” хакеры — те, кто знает, что такое результативная защита в цифровом пространстве. Мы создали проект, где можно не только получить актуальные знания, но и оперативно найти ответы на конкретные запросы, свериться с практиками коллег и быть на шаг впереди киберугроз».

Фото:  freepik.com  
г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:  freepik.com

