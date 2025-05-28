билайн и Альфа-банк запустили совместный сервис для борьбы с кибермошенничеством

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре хотят создать сервис покупки билетов на речные маршруты
В Самаре хотят создать сервис покупки билетов на речные маршруты
Мэрия Самары отказалась от приватизации участка набережной
Мэрия Самары отказалась от приватизации участка набережной
местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
Местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
Смертельное ДТП в Тольятти: погиб водитель
Смертельное ДТП в Тольятти: погиб водитель
В Самаре могут узаконить нелегальные речные такси
В Самаре могут узаконить нелегальные речные такси
Сызранский геронтопсихиатрический центр получил новое оборудование
Сызранский геронтопсихиатрический центр получил новое оборудование
«Денис Мацуев представляет»: Самарская филармония станет площадкой для яркого «Диалога поколений» российской исполнительской школы!
«Денис Мацуев представляет»: Самарская филармония станет площадкой для яркого «Диалога поколений» российской исполнительской школы!
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.62
-0.04
EUR 90.9
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
Мероприятия Музея Рязанова пройдут ко Дню защиты детей
Самарский зоопарк приглашает гостей на мероприятии "Всемирный день попугаев"!
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билайн и Альфа-банк запустили совместный сервис для борьбы с кибермошенничеством

28 мая 2025 12:25
117
билайн и Альфа-банк запустили совместный сервис для борьбы с кибермошенничеством

билайн и Альфа-банк объявили о старте интеграции между службами поддержки. Теперь клиенты обеих компаний смогут еще быстрее предотвращать мошеннические действия и обеспечивать свою безопасность.

Если в ходе консультации оператор определяет, что клиенту требуется помощь банка, то переводит звонок сразу в службу поддержки банка. Клиенту не нужно самостоятельно звонить в банк и повторно объяснять ситуацию. 

Совместный сервис позволяет экономить время клиентов и минимизировать риски. Поскольку проблема сразу передается в банк, реакция на потенциальное мошенничество ускоряется, снижая вероятность финансовых потерь.  Обе службы поддержки доступны круглосуточно. Сервис работает независимо от способа, которым мошенники могли получить доступ к кодам из SMS. Если клиент случайно сообщил их третьим лицам, его оперативно перенаправят в Альфа-банк, чтобы защитить от мошенничества. 

Сервис уже сейчас доступен для всех клиентов Альфа-банка и билайна. 

Пётр Алферов, директор по антифроду билайна:

«За первые 4 месяца 2025 года в нашу группу быстрого реагирования обратилось более 33 тыс. человек, из которых более 4,9 тыс. обращались по теме взлома банковских аккаунтов. Когда речь идет о мошенничестве, особенно со взломом банковского аккаунта, каждая минута на счету. Теперь вместо двух звонков — один. Вместо повторных объяснений — мгновенная помощь. Это не просто сервис, а щит, который мы выстроили вместе с Альфа-банком, чтобы клиенты чувствовали: их безопасность — наша общая ответственность. Сервис не только экономит время, а действует на опережение — мгновенно передает тревожные сигналы в банк, минимизируя риски. Это новый стандарт заботы о клиентах, где технологии и партнерства работают ради их спокойствия».

Евгений Винокуров, руководитель дирекции Альфа-банка по предотвращению кибермошенничества: 
 
 «Телефонное мошенничество, безусловно, большая угроза, с которой знаком практически каждый. Для того чтобы с ней эффективно бороться, требуется не только персональная готовность конкретной компании, но и желание объединять усилия. Наш проект с билайном — еще один шаг в данном направлении. Уверен, что подобные усилия станут устойчивым трендом на финансовом рынке». 

Картинка пресс-служба билайна

Фото ru.freepik.com

В центре внимания
местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
28 мая 2025  13:27
Местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
48
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
28 мая 2025  13:06
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
113
В Самарском университете им. Королёва открылась Школа воздухоплавания
28 мая 2025  10:50
В Самарском университете им. Королёва открылась Школа воздухоплавания
192
СамараАвтоГаз прокомментировал обстрел автобуса с пассажирами
28 мая 2025  10:39
СамараАвтоГаз прокомментировал обстрел автобуса с пассажирами
155
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником пограничников Самарской области
28 мая 2025  09:45
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником пограничников Самарской области
162
Весь список