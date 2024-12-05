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Билайн, Everland и Альянс по защите детей в цифровой среде запустили онлайн- марафон для незрячих детей по работе с офисными приложениями

5 декабря 2024 12:24
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билайн, Everland и Альянс по защите детей в цифровой среде запустили онлайн- марафон для незрячих детей по работе с офисными приложениями

билайн, инклюзивный проект Everland и «Альянс по защите детей в цифровой среде» представляют новый раздел платформы beelineforkids, посвященный изучению основных функций, наиболее востребованных для учебы и последующей работы офисных приложений Microsoft Office. Онлайн-марафон является продолжением цикла образовательных программ для незрячих детей и подростков, которые разработаны незрячими экспертами инклюзивного проекта Everland.

Продолжительность марафона — 26 дней. На изучение каждого сервиса отводится по две недели. Первый урок появился на платформе 2 декабря 2024 года, последний — 27 декабря 2024 года. Все материалы будут доступны и после прохождения марафона. Новый курс — изучение функций Word и Excel. Он состоит из 16 уроков и 5 вебинаров, которые включают различные форматы контента:

  • тематические текстовые публикации, например, конспекты по базовым функциям программ и домашние задания;

  • интерактивные вебинары с разбором базовых функций офисных приложений и ответами на вопросы аудитории.

Курс по освоению навыков использования офисных программ родился из запросов самих пользователей платформы, которые регулярно участвуют в различных образовательных и практически-ориентированных вебинарах и мероприятиях, проходящих ежемесячно.  По данным кураторов платформы, запрос на изучение офисных программ – один из наиболее востребованных. Также участники регулярных вебинаров отмечали, что такого контента им не хватает, чтобы лучше изучить возможности пользования компьютером.

Если у слушателей в процессе изучения офисных программ возникнут вопросы, учащиеся смогут обратиться к кураторам курса, в рамках индивидуальных консультаций.

С программой онлайн-марафона можно ознакомиться на платформе beelineforkids.ru.

Софья Иванова, вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию билайна: «Наполнение нашей платформы развивается исключительно на основе потребностей наших пользователей. После запуска платформы мы убедились, что такие курсы нужны и востребованы как среди незрячих детей и подростков, так и среди их родителей, а также среди взрослых людей с инвалидностью. Наши кураторы регулярно получали обратную связь от участников, что им хотелось бы помимо базовых навыков по работе со смартфоном и компьютером, также освоить и офисные программы, так как с ними часто приходится сталкиваться и по учебе, и для последующей работы. Поэтому мы решили, что важно дополнить наш проект онлайн-марафоном, в ходе которого участники смогут в интерактивном формате сразу получать поддержу кураторов и параллельно изучать материалы».

Елена Мартынова, основатель платформы Everland: "Данный марафон рассчитан не только для незрячих людей, подростков и взрослых, но и для людей, которые недавно потеряли зрение и только начинают использовать программы экранного доступа. Мы выбрали изучение офисных программ, так как именно эти темы наиболее востребованы у наших участников курсов и вебинаров. Мы уверены, что данные материалы помогут лучше освоить использование офисных приложений и пригодятся как для учебы, так и для работы".

Картинка пресс-служба билайна

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